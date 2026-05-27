Жительница Новосибирска пытается вернуть ребенка, которого забрал бывший муж-инвалид

Согласно выводам специалистов, которые приводятся в материалах дела, отец настраивает ребенка против матери

27 мая 2026, 14:10, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В Новосибирске продолжается судебный спор между бывшими супругами из-за места жительства несовершеннолетнего ребенка. По словам матери мальчика, после очередных выходных отец не вернул сына домой, перевез его в другой район области и позже обратился в суд.

47-летняя Алина* рассказала, что прожила с бывшим супругом Алексеем* почти 19 лет. По словам женщины, проблемы в семье начались еще в браке.

«Когда я вышла замуж, то была молодой, жизни не знала. Со стороны Алексея были упреки, запреты, например, он запрещал мне работать», — рассказала женщина "КП-Новосибирск".

Позже у супругов родились дочь и сын. Как утверждает сибирячка, после появления детей конфликты в семье продолжились.

«Как только выпьет, так сразу руки распускал. Постоянно оскорблял меня, был вечно мной недоволен, изменял», — вспоминает Алина.

После развода женщина ушла вместе с детьми. На тот момент дочери было 19 лет, а сыну — семь. Мальчик остался жить с матерью, при этом женщина не ограничивала общение ребенка с отцом.

По словам Алины, бывший супруг регулярно забирал сына на выходные. Однако в конце декабря 2024 года мужчина попросил собрать ребенку больше вещей, а затем не привез его обратно.

«Выходные прошли, я звоню бывшему, спрашиваю: "Ты привезешь ребенка?" Алексей говорил, что да, и в итоге не привез», — рассказала женщина.

Позже, по словам матери, мужчина увез мальчика в Колывань и перевел его в другую школу. Женщина обратилась за помощью в администрацию района, однако после проверки условий проживания специалисты нарушений не выявили.

Отдельно сибирячка рассказала, что после операций на глазах бывший супруг получил инвалидность первой группы по зрению.

«Ему рекомендовано ходить с тростью и в темных очках, однако он этого не делает и считает, что ему это не надо», — утверждает женщина.

Сейчас спор о месте жительства ребенка рассматривается в суде. Алина подала встречный иск. В рамках разбирательства была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Согласно выводам специалистов, которые приводятся в материалах дела, отец настраивает ребенка против матери, а продолжающийся конфликт между родителями негативно влияет на эмоциональное состояние мальчика.

«Дальнейшее вовлечение ребенка в родительский конфликт будет оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние мальчика», — говорится в заключении экспертов.

Представитель женщины, юрист Анна Кемина, сообщила, что дополнительно подготовлен иск об ограничении мужчины в родительских правах. По ее словам, дело будет рассматриваться с участием прокуратуры.

Окончательное решение по спору о месте проживания ребенка должен принять суд.

*Имена участников истории изменены