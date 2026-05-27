Жительница Новосибирска пытается вернуть ребенка, которого забрал бывший муж-инвалид
Согласно выводам специалистов, которые приводятся в материалах дела, отец настраивает ребенка против матери
27 мая 2026, 14:10, ИА Амител
В Новосибирске продолжается судебный спор между бывшими супругами из-за места жительства несовершеннолетнего ребенка. По словам матери мальчика, после очередных выходных отец не вернул сына домой, перевез его в другой район области и позже обратился в суд.
47-летняя Алина* рассказала, что прожила с бывшим супругом Алексеем* почти 19 лет. По словам женщины, проблемы в семье начались еще в браке.
«Когда я вышла замуж, то была молодой, жизни не знала. Со стороны Алексея были упреки, запреты, например, он запрещал мне работать», — рассказала женщина "КП-Новосибирск".
Позже у супругов родились дочь и сын. Как утверждает сибирячка, после появления детей конфликты в семье продолжились.
«Как только выпьет, так сразу руки распускал. Постоянно оскорблял меня, был вечно мной недоволен, изменял», — вспоминает Алина.
После развода женщина ушла вместе с детьми. На тот момент дочери было 19 лет, а сыну — семь. Мальчик остался жить с матерью, при этом женщина не ограничивала общение ребенка с отцом.
По словам Алины, бывший супруг регулярно забирал сына на выходные. Однако в конце декабря 2024 года мужчина попросил собрать ребенку больше вещей, а затем не привез его обратно.
«Выходные прошли, я звоню бывшему, спрашиваю: "Ты привезешь ребенка?" Алексей говорил, что да, и в итоге не привез», — рассказала женщина.
Позже, по словам матери, мужчина увез мальчика в Колывань и перевел его в другую школу. Женщина обратилась за помощью в администрацию района, однако после проверки условий проживания специалисты нарушений не выявили.
Отдельно сибирячка рассказала, что после операций на глазах бывший супруг получил инвалидность первой группы по зрению.
«Ему рекомендовано ходить с тростью и в темных очках, однако он этого не делает и считает, что ему это не надо», — утверждает женщина.
Сейчас спор о месте жительства ребенка рассматривается в суде. Алина подала встречный иск. В рамках разбирательства была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Согласно выводам специалистов, которые приводятся в материалах дела, отец настраивает ребенка против матери, а продолжающийся конфликт между родителями негативно влияет на эмоциональное состояние мальчика.
«Дальнейшее вовлечение ребенка в родительский конфликт будет оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние мальчика», — говорится в заключении экспертов.
Представитель женщины, юрист Анна Кемина, сообщила, что дополнительно подготовлен иск об ограничении мужчины в родительских правах. По ее словам, дело будет рассматриваться с участием прокуратуры.
Окончательное решение по спору о месте проживания ребенка должен принять суд.
*Имена участников истории изменены
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