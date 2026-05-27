В Госдуме предложили разрешить рекламу в почтовых ящиках только с согласия жильцов
Ярослав Нилов и Владимир Кошелев считают, что сейчас ящики бесконтрольно забивают листовками, а у людей нет возможности отказаться от этого спама
27 мая 2026, 16:10, ИА Амител
Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Владимир Кошелев направили обращение в ФАС, Минцифры и на "Почту России" с предложением разрешить распространение рекламы в почтовых ящиках многоквартирных домов только при наличии согласия — либо общего собрания собственников, либо индивидуального согласия конкретного жильца, сообщает РИА Новости.
«Для защиты прав собственников представляется целесообразным ограничить неконтролируемое распространение безадресной рекламы в многоквартирных домах», — говорится в письме.
По действующему закону рекламные материалы можно распространять через почтовые ящики, но при этом сами ящики в подъездах являются частью общего имущества собственников. Распоряжаться им, по логике, должны только жильцы. Однако на практике рекламодатели используют ящики безо всякого согласования, просто забивая их листовками и брошюрами.
«От электронных рассылок можно отписаться, от промоутера на улице — отвернуться, а как быть в своем собственном доме со своим почтовым пространством? Здесь тоже должен быть выбор. Размещение рекламы в почтовых ящиках — только на основании решения собственников или согласия конкретного абонента», — заявил Нилов.
Он отметил, что, несмотря на наличие досок для объявлений в местах общего пользования, рекламщики предпочитают анонимную рассылку сразу всем жильцам. В результате почтовые ящики и подъезды регулярно заполняются "кучами хлама".
В свою очередь, Кошелев уточнил в беседе с агентством: законопроект направлен не против рекламы как таковой, а за право человека самому решать, что попадает в его почтовый ящик.
17:05:16 27-05-2026
Давно пора убрать из подъездов кучи рекламного мусора.
18:11:22 27-05-2026
А можно новые налоги и запреты с согласия граждан?
21:35:21 27-05-2026
И куча деревьев за зря из которых бумагу делают
07:44:53 28-05-2026
А можно еще запретить клеить рекламу на остановки в непредназначенных местах.
п.Лесной, не сильно давно установили новые остановки, красивые, прозрачные.... - нет живого места, все в клею от объявлений. Это же вредительство. Нужен закон, позволяющий расстреливать на месте тех, кто занимается расклейкой, тогда они будут бояться за свою никчемную вредительскую жизнь. Вместо новых остановок теперь какие то бомжатники, на которые смотреть страшно и противно