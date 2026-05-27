В Госдуме предложили разрешить рекламу в почтовых ящиках только с согласия жильцов

Ярослав Нилов и Владимир Кошелев считают, что сейчас ящики бесконтрольно забивают листовками, а у людей нет возможности отказаться от этого спама

27 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Владимир Кошелев направили обращение в ФАС, Минцифры и на "Почту России" с предложением разрешить распространение рекламы в почтовых ящиках многоквартирных домов только при наличии согласия — либо общего собрания собственников, либо индивидуального согласия конкретного жильца, сообщает РИА Новости.

«Для защиты прав собственников представляется целесообразным ограничить неконтролируемое распространение безадресной рекламы в многоквартирных домах», — говорится в письме.

По действующему закону рекламные материалы можно распространять через почтовые ящики, но при этом сами ящики в подъездах являются частью общего имущества собственников. Распоряжаться им, по логике, должны только жильцы. Однако на практике рекламодатели используют ящики безо всякого согласования, просто забивая их листовками и брошюрами.

«От электронных рассылок можно отписаться, от промоутера на улице — отвернуться, а как быть в своем собственном доме со своим почтовым пространством? Здесь тоже должен быть выбор. Размещение рекламы в почтовых ящиках — только на основании решения собственников или согласия конкретного абонента», — заявил Нилов.

Он отметил, что, несмотря на наличие досок для объявлений в местах общего пользования, рекламщики предпочитают анонимную рассылку сразу всем жильцам. В результате почтовые ящики и подъезды регулярно заполняются "кучами хлама".

В свою очередь, Кошелев уточнил в беседе с агентством: законопроект направлен не против рекламы как таковой, а за право человека самому решать, что попадает в его почтовый ящик.