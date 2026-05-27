"Лесная сказка" открывает сезон фестивалей красок в Барнауле
Первый "разноцветный" праздник пройдет в последний день мая
27 мая 2026, 16:18, ИА Амител
Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова
Парк "Лесная сказка" дал старт сезону фестиваля красок в Барнауле. Первое событие "всех цветов радуги" пройдет 31 мая.
Гостей ждут у главной сцены парка в 16:00.
Два года назад барнаульцы в "Лесной сказке" осыпали друг друга разноцветной "пыльцой". Чтобы узнать, как это было, листайте галерею с нашими фотографиями.
Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова
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