Первый "разноцветный" праздник пройдет в последний день мая

27 мая 2026, 16:18, ИА Амител

Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Парк "Лесная сказка" дал старт сезону фестиваля красок в Барнауле. Первое событие "всех цветов радуги" пройдет 31 мая.

Гостей ждут у главной сцены парка в 16:00.

Два года назад барнаульцы в "Лесной сказке" осыпали друг друга разноцветной "пыльцой". Чтобы узнать, как это было, листайте галерею с нашими фотографиями.

Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова