НОВОСТИОбщество

"Лесная сказка" открывает сезон фестивалей красок в Барнауле

Первый "разноцветный" праздник пройдет в последний день мая

27 мая 2026, 16:18, ИА Амител

Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова
Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Парк "Лесная сказка" дал старт сезону фестиваля красок в Барнауле. Первое событие "всех цветов радуги" пройдет 31 мая.

Гостей ждут у главной сцены парка в 16:00. 

Два года назад барнаульцы в "Лесной сказке" осыпали друг друга разноцветной "пыльцой". Чтобы узнать, как это было, листайте галерею с нашими фотографиями. 

Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Барнаул Хорошие новости
       

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров