Руководителей иркутской теплоснабжающей компании осудили за махинации

Получили незаконно субсидии в размере 43 млн рублей, полученные средства фигуранты дела присвоили себе

27 мая 2026, 15:55, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Иркутская теплоснабжающая фирма попала под суд. Куйбышевский райсуд города вынес приговор руководству компании, пишет "Коммерсантъ".

«По версии следствия, в 2020–2021 годах гендиректор и фактический руководитель организации представили в службу по тарифам и Министерство ЖКХ региона фиктивные договоры на поставку подконтрольными фирмами каменного угля в Мамско-Чуйский район. Цены в документации указали выше фактических на 30%», — пишет издание.

С помощью махинаций организация получила субсидии в размере 43 млн рублей. Члены руководства присвоили эти деньги, а затем вместе с главбухом представили ложные сведения в налоговую службу и незаконно получили из федерального бюджета возмещение в размере более 16 млн рублей.

По информации правоохранителей, в 2021–2022 годах по такой же схеме они пытались похитить из бюджета страны еще 7 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, виновным назначили от четырех до шести с половиной лет лишения свободы условно. Руководителя и бухгалтера компании признали виновными в мошенничестве.