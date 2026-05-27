Предприниматель из Алтайского края стал лауреатом премии "Новых людей"

Премия создана для предпринимателей, которые не только развивают собственное дело, но и формируют вокруг себя среду роста

27 мая 2026, 13:25, ИА Амител

Игорь Странцов получает премию "Новых людей" / Фото: Кристина Каднцева

26 мая, в День российского предпринимательства, партия "Новые люди" учредила федеральную премию "Предприниматели нового времени" и собрала на одной площадке бизнесменов со всей страны.

Премия создана как специальная награда для предпринимателей, которые не только развивают собственное дело, но и формируют вокруг себя среду роста: инвестируют в благоустройство, социальные проекты, инфраструктуру, образование и качество жизни людей. В партии отмечают, что сегодня именно такой подход становится основой бизнеса нового времени — ответственного и ориентированного на пользу обществу и региону.

Среди лауреатов премии был и представитель Алтайского края — предприниматель Игорь Странцов, основатель частного колледжа "Тьютория" и холдинга "ИнПро". Уже около 20 лет он работает в сфере образования, реализует собственные проекты и занимается современными направлениями обучения детей и молодёжи. На федеральном уровне отметили его вклад в развитие дополнительного образования.

Премия "Новых людей" / Фото: Кристина Каднцева

«Предприниматели нового времени — это люди, которые мыслят шире собственного бизнеса и понимают свою ответственность перед обществом. Игорь Странцов — наш сторонник — один из таких примеров. Его проекты в сфере образования помогают молодежи получать современные навыки и строить профессиональное будущее. Люди дела формируют среду, в которой хочется жить и развиваться», — рассказал руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

В Алтайском крае партия также поддерживает бизнес через инициативы, включая программу развития молодежного предпринимательства "Я в деле" и проект бесплатного юридического консультирования "Новая помощь бизнесу".