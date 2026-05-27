Такой день. Летняя жара и утверждение "стратегии" пляжной безопасности

О главных событиях на Алтае за 27 мая

27 мая 2026, 23:57, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Еще два дня назад барнаульцы кутались в куртки и переживали за рассаду, а теперь на улицах все больше платьев, футболок, шорт и солнцезащитных очков. Кто-то даже открыл купальный сезон на Речном вокзале. После непривычных для мая заморозков в Алтайский край пришла почти июльская погода.

В среду, 27 мая, воздух в Барнауле прогрелся до +30 градусов. По прогнозу, в четверг жара еще задержится: ожидается около +29 градусов, но уже с грозами. В пятницу в регион заглянут дожди, температура опустится примерно до +18, а в выходные станет заметно прохладнее, но без недавних ночных минусов. С 1 июня, по прогнозу, погода снова станет летней — около +23…+25 градусов днем.

В Рубцовске жители дома на улице Алтайской, 39, пожаловались на самовольное ограничение доступа к придомовой территории. По словам горожан, часть двора оказалась огорожена отдельными жильцами, а въезд для остальных автомобилистов перекрыли.

Большинство работающих барнаульцев готовы сменить работу из-за нехватки денег, отсутствия карьерного роста и желания попробовать себя в новой сфере. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросив трудоустроенных жителей города.

45% опрошенных признались, что главный раздражитель — это низкая зарплата. Почти каждый десятый упирается в потолок карьеры и не видит перспектив, а еще 10% хотят не просто поменять компанию, а целиком уйти в другую профессию.

Мужчина напал на девочку в Камне-на-Оби, пишут "Каменские новости". На кадрах видно, как он схватил подростка за волосы и повалил на землю. Причиной конфликта могло стать то, что мужчина пытался защитить свою дочь от нападок девочки, однако, со слов свидетелей, он не стал разговаривать с ней, а сразу применил силу.

Летнее тепло только-только вернулось в Барнаул, но городские органы — и даже "филиалы" федеральных ведомств — уже получили инструкции и рекомендации по обеспечению безопасности на городских пляжах. Новая редакция документа мэрии "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа", уже размещена официальном правовом портале краевой столицы.

В Косихинском районе перед судом предстанут участницы банды псевдоэзотериков, обвиняемые в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По версии следствия, в феврале этого года женщины приехали из Новосибирской области в села Косихинского и Залесовского районов. Там они находили пожилых жителей и убеждали их, что на них якобы наложена порча. Для ее "снятия" злоумышленницы предлагали провести специальные эзотерические обряды с использованием денег и золотых украшений.

На трассе А-322 в Алтайском крае на границе с Казахстаном возможно затруднение движения, сообщила ГТРК "Алтай".

Снижение пропускной способности на прилегающем участке федеральной автодороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан (МАПП Веселоярск) возможно в связи с реконструкцией международного автомобильного пункта пропуска "Ауыл" на территории Казахстана.