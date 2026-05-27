В ближайшее время запланирован повторный эксперимент на грызунах, а затем — доклинические исследования на нечеловекообразных обезьянах

27 мая 2026, 15:05, ИА Амител

Туберкулез / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Университет "Сириус" активно занимается разработкой новых подходов к лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза, сообщили в пресс-службе федеральной территории учреждения РИА Новости. Эти исследования проводятся в рамках программы "Сириус", направленной на развитие науки и технологий.

«Ученые изучают три метода поиска активных веществ для борьбы с туберкулезом. Вещества, показавшие потенциал на начальных этапах, будут протестированы на моделях, включая штаммы микобактерий с множественной лекарственной устойчивостью, а затем их токсичность и эффективность оценят в клеточных системах», — отмечается в пресс-релизе.

Первый метод включает тестирование большого числа химических соединений на микобактериях, вызывающих туберкулез, а также изучение аналогов уже существующих препаратов. Ученые ищут новые мишени внутри бактериальной клетки и вещества, способные воздействовать на них. Наиболее передовой метод основан на анализе генома M. tuberculosis.

«Мы используем все доступные ресурсы, и проект не ограничивается одним направлением. Применяют как традиционные методы медицинской химии, так и современные подходы, направленные на конкретные мишени», — отметил Игорь Халымбаджа, руководитель научной группы Научного центра трансляционной медицины университета "Сириус".

Ученые сравнивают результаты всех методов на каждом этапе — от первоначального отбора до тестирования на устойчивых штаммах. Это позволяет анализировать данные и разрабатывать стратегию поиска новых препаратов.

Проект реализуется в партнерстве с федеральным исследовательским центром "Биотехнологии" РАН, крупнейшим российским научным учреждением в области биотехнологий.