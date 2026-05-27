Ситуацию с обрушением части крыши барнаульской многоэтажки прокуратура взяла на контроль

Специалисты провели демонтаж элемента крыши, угрозы дальнейшего разрушения кровли нет

27 мая 2026, 13:40, ИА Амител

Демонтаж крыши многоэтажки / Фото: Мэрия Барнаула

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту обрушения 26 мая части крыши многоквартирного дома на улице Интернациональной, 225, сообщили в ведомстве. Специалисты оценят, как выполнялся капитальный и текущий ремонт.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурором Центрального района Барнаула с участием специалистов Инспекции строительного и жилищного надзора региона организована проверка по факту обрушения элемента крыши многоквартирного дома», — отметили в ведомстве.

Специалисты оценят действия управляющей компании и других ответственных по выполнению капитального и текущего ремонтов общедомового имущества. Рассматривают вопрос и об их ответственности.

В мэрии Барнаула ранее отметили, что на место инцидента оперативно выехали представители администрации, профильного комитета и различных служб. Управляющая компания "ЖилФонд" провела демонтаж железобетонной плиты перекрытия. Техническое обследование показало, что угрозы дальнейшего разрушения кровли дома нет.