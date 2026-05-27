Охлобыстин объяснил, почему зумеры покидают мегаполисы
Возвращение молодежи в деревни может дать новую жизнь российской глубинке
27 мая 2026, 16:35, ИА Амител
Актер Иван Охлобыстин высказал мнение о том, что представители поколения зумеров активно переезжают в сельские районы. Это связано с возможностью удаленной работы и доступностью жилья, отметил он в интервью "Абзацу".
По словам Охлобыстина, многие современные профессии позволяют выполнять задачи, не находясь в офисе. Это дает людям свободу работать из любой точки страны.
«Естественно, они по собственной воле выбирают проживание в пригородных деревнях», — подчеркнул артист.
Охлобыстин также обратил внимание на низкие цены на жилье в сельской местности. Он отметил, что молодым семьям выгоднее приобрести просторный дом за городом, чем небольшую квартиру в мегаполисе по аналогичной стоимости. Актер сравнил цены на городскую недвижимость с ценами на люксовые автомобили, такие как Mercedes-Maybach.
Артист выразил поддержку тенденции переезда молодежи в села и пригороды. Он считает положительным моментом то, что российские деревни становятся более населенными молодыми людьми.
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16:43:14 27-05-2026
хорошо, если в деревне есть газ.
для начала.
дороги асфальтирлванные.
детский сад, школа, хотя бы фап.
сельский клуб,
корова, у соседей.
свинки у других соседей.
хорошо жить в таком селе.
а Охлобыстин, болтун-актёр одним словом.
21:29:33 27-05-2026
найди отличия. (16:43:14 27-05-2026) хорошо, если в деревне есть газ.для начала.дороги ас... Лишканул ага не его это, такой аналитикой заниматься)
09:34:32 28-05-2026
гость (21:29:33 27-05-2026) Лишканул ага не его это, такой аналитикой заниматься)... Это наше дело аналитикой заниматься ) Да он поумнее некоторых.
11:17:15 28-05-2026
Гость (09:34:32 28-05-2026) Это наше дело аналитикой заниматься ) Да он поумнее некоторы...
Так себе актер, и так себе человечишка. Где вы там ум увидели? Хотя если с собой сравнивали, то всякое возможно
08:41:54 28-05-2026
найди отличия. (16:43:14 27-05-2026) хорошо, если в деревне есть газ.для начала.дороги ас... Зумерами садики-школы не востребованы. Им интернет да доставка нужны.
17:59:51 27-05-2026
А они их покидают?
21:08:33 27-05-2026
Что то не видел обозов покидающих города.
Не ну ядерной войны же не будет, так что сидите в Москве.
21:27:19 27-05-2026
Не от хорошей жизни возвращаются в село.
22:35:48 27-05-2026
Гость (21:27:19 27-05-2026) Не от хорошей жизни возвращаются в село.... 1990-1,2млн чел, 2026-850 тыс чел сельских жителей. Как у вас с математикой? Кто там куда возвернулся-возвратился?)) Если только вы с Иваном.
23:35:26 27-05-2026
Никто не хочет снимать чулан у миссис хатсон за ползарплаты. Ни семью нормальную создать ничего