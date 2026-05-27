Возвращение молодежи в деревни может дать новую жизнь российской глубинке

27 мая 2026, 16:35, ИА Амител

Иван Охлобыстин / Фото: с сайта filmatmosphere.com / Атмосфера кино

Актер Иван Охлобыстин высказал мнение о том, что представители поколения зумеров активно переезжают в сельские районы. Это связано с возможностью удаленной работы и доступностью жилья, отметил он в интервью "Абзацу".

По словам Охлобыстина, многие современные профессии позволяют выполнять задачи, не находясь в офисе. Это дает людям свободу работать из любой точки страны.

«Естественно, они по собственной воле выбирают проживание в пригородных деревнях», — подчеркнул артист.

Охлобыстин также обратил внимание на низкие цены на жилье в сельской местности. Он отметил, что молодым семьям выгоднее приобрести просторный дом за городом, чем небольшую квартиру в мегаполисе по аналогичной стоимости. Актер сравнил цены на городскую недвижимость с ценами на люксовые автомобили, такие как Mercedes-Maybach.

Артист выразил поддержку тенденции переезда молодежи в села и пригороды. Он считает положительным моментом то, что российские деревни становятся более населенными молодыми людьми.

Ранее врач рассказал, какие болезни угрожают поколению Z.