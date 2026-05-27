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Охлобыстин объяснил, почему зумеры покидают мегаполисы

Возвращение молодежи в деревни может дать новую жизнь российской глубинке

27 мая 2026, 16:35, ИА Амител

Иван Охлобыстин / Фото: с сайта filmatmosphere.com / Атмосфера кино
Иван Охлобыстин / Фото: с сайта filmatmosphere.com / Атмосфера кино

Актер Иван Охлобыстин высказал мнение о том, что представители поколения зумеров активно переезжают в сельские районы. Это связано с возможностью удаленной работы и доступностью жилья, отметил он в интервью "Абзацу".

По словам Охлобыстина, многие современные профессии позволяют выполнять задачи, не находясь в офисе. Это дает людям свободу работать из любой точки страны.

«Естественно, они по собственной воле выбирают проживание в пригородных деревнях», — подчеркнул артист.

Охлобыстин также обратил внимание на низкие цены на жилье в сельской местности. Он отметил, что молодым семьям выгоднее приобрести просторный дом за городом, чем небольшую квартиру в мегаполисе по аналогичной стоимости. Актер сравнил цены на городскую недвижимость с ценами на люксовые автомобили, такие как Mercedes-Maybach.

Артист выразил поддержку тенденции переезда молодежи в села и пригороды. Он считает положительным моментом то, что российские деревни становятся более населенными молодыми людьми.

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Комментарии 10

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найди отличия.

16:43:14 27-05-2026

хорошо, если в деревне есть газ.
для начала.
дороги асфальтирлванные.
детский сад, школа, хотя бы фап.
сельский клуб,
корова, у соседей.
свинки у других соседей.
хорошо жить в таком селе.
а Охлобыстин, болтун-актёр одним словом.

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гость

21:29:33 27-05-2026

найди отличия. (16:43:14 27-05-2026) хорошо, если в деревне есть газ.для начала.дороги ас... Лишканул ага не его это, такой аналитикой заниматься)

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Гость

09:34:32 28-05-2026

гость (21:29:33 27-05-2026) Лишканул ага не его это, такой аналитикой заниматься)... Это наше дело аналитикой заниматься ) Да он поумнее некоторых.

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Гость

11:17:15 28-05-2026

Гость (09:34:32 28-05-2026) Это наше дело аналитикой заниматься ) Да он поумнее некоторы...
Так себе актер, и так себе человечишка. Где вы там ум увидели? Хотя если с собой сравнивали, то всякое возможно

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Гость

08:41:54 28-05-2026

найди отличия. (16:43:14 27-05-2026) хорошо, если в деревне есть газ.для начала.дороги ас... Зумерами садики-школы не востребованы. Им интернет да доставка нужны.

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Гость

17:59:51 27-05-2026

А они их покидают?

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Вежливый Человек

21:08:33 27-05-2026

Что то не видел обозов покидающих города.
Не ну ядерной войны же не будет, так что сидите в Москве.

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Гость

21:27:19 27-05-2026

Не от хорошей жизни возвращаются в село.

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гость

22:35:48 27-05-2026

Гость (21:27:19 27-05-2026) Не от хорошей жизни возвращаются в село.... 1990-1,2млн чел, 2026-850 тыс чел сельских жителей. Как у вас с математикой? Кто там куда возвернулся-возвратился?)) Если только вы с Иваном.

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Анон

23:35:26 27-05-2026

Никто не хочет снимать чулан у миссис хатсон за ползарплаты. Ни семью нормальную создать ничего

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