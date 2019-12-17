Пришлось снимать золото: эксперт БГЭС о проблемах, которые грозят должникам за свет

До какого числа нужно успеть заплатить за электричество в декабре, чтобы не стать должником в новом году и как неуплата за свет может испортить праздничные каникулы, в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами Барнаульской горэлектросети Оксана Пучкина. А также о том, когда из-за долга за свет арестовывали джинсы и снимали золотые украшения. Как защититься от подобных неприятностей, читайте в нашем материале.

Проблемный статус

– Оксана Николаевна, когда потребитель становится должником?

– По действующему законодательству потребители обязаны оплачивать электроэнергию до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом. Все, кто не рассчитался за свет в указанные даты, с 11 числа переходят в категорию должников и с ними начинается работа до полного погашения долга.

– Какие именно способы борьбы с неплательщиками вы используете?

– Законных способов много и мы их используем все в зависимости от ситуации. Так, начисляем пени на основную сумму задолженности. Чем дольше абонент не платит за электроэнергию, тем больше становится сумма пени. С 31 дня просрочки платежа их размер составляет 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день, а с 91 дня возрастает до 1/130.

Эффективной мерой борьбы с неплательщиками является отключение электроэнергии. Сначала ограничиваем им электроэнергию, а в случае если пользователи не оплачивают задолженность, имеем право ее отключить.

Когда долг превышает два периода, мы обращаемся за судебными приказами и с исковыми заявлениями в суд, чтобы затем в принудительном порядке получить денежные средства. Также имеем право самостоятельно обратиться за списанием суммы долга с пенсии или иных доходов должника. Отмечу, что в рамках исполнительного производства применяется не только списание средств, но и налагается арест на имущество, включая транспортные средства, используется запрет регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, которые принадлежат должнику, и автомобилей.

Кроме того, одной из действенных мер является запрет на выезд должников за пределы РФ. У нас были случаи, когда женщине необходимо было поехать в Казахстан на похороны родной сестры, но из-за задолженности за свет в размере 42 тысяч рублей уехать не смогла. Долг она погасила. Однако судебные приставы-исполнители не могут одномоментно снять запрет. Это непростая процедура, на которую требуется время.

Арестованные украшения

– Часто ли вы проводите с судебными приставами совместные рейды?

– Такая работа ведется постоянно. Рейды проводятся в вечернее время. Часто во время визитов должники оплачивают сумму долга в размере 50 и более тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители арестовывают имущество для получения денежных средств от его реализации в счет погашения долга за электричество. Это могут быть мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника.

Отмечу, что оценка имущества в ходе исполнительного производства значительно отличается от его рыночной стоимости. В этом случае, если оно будет продано, должник лишится имущества, но у него может остаться долг за электроснабжение и ему придется вновь приобретать изъятую бытовую технику. Чаще всего неплательщики это хорошо понимают и до реализации дело не доходит. Так, весной в одном из совместных рейдов с судебными приставами в квартире должника был наложен арест на три телевизора. На следующий день абонент оплатил задолженность, которая составляла свыше 50 тысяч рублей, и получил справку о полном погашении долга для предъявления в службу судебных приставов, чтобы снять арест с имущества.

Хочу обратить внимание, что Барнаульская горэлектросеть относится к предприятиям топливно-энергетического комплекса. В службе судебных приставов данные организации как взыскателя стоят на особом контроле, так что рассчитывать должнику не на что. Долг будет взыскан полностью и в кратчайшие сроки.

– Оксана Николаевна, какое самое необычное имущество приходилось арестовывать?

– Например, предметы роскоши. Однажды на приеме у судебных приставов должница была вынуждена с себя снять золотые украшения. Вернули их только после погашения задолженности. Я знаю случай, когда у индивидуального предпринимателя за долги арестовали коллекцию джинсов.

Репутационные риски

– Какие еще расходы, кроме суммы долга и пени, ждут должников?

– Энергокомпания несет расходы при отключении и последующем подключении электроэнергии нерадивому потребителю. Компенсация затрат составляет одну тысячу рублей и ее оплачивает неплательщик вместе с суммой долга. Все судебные издержки тоже взыскиваются с должников.

– К каким еще последствиям могут привести долги?

– Может пострадать репутация потребителя, когда мы или судебный пристав направляем исполнительный документ по месту работы должника. Не каждому работодателю понравится, что у него работают сотрудники с плохой платежной дисциплиной. Не так давно был случай, когда мы направили документы по месту работы неплательщика. Женщина пришла к нам и была очень возмущена, что ей позвонили из бухгалтерии, а потом ее вызвал руководитель для неприятного разговора. Она оплатила задолженность и взяла у нас справку о ее погашении.

Вся информация о должниках содержится в базе данных ФССП. Она является открытой, находится в свободном доступе и сохраняется до исполнения решения суда. Если неплательщик за свет захочет получить кредит в банке, у него из-за задолженности могут возникнуть проблемы с его получением.

Неприятное наследство

– Что происходит с долгом за электроэнергию в случае смерти должника?

– Долг полностью переходит к его наследникам и горэлектросеть все равно получает свои деньги. Таких случаев очень много. Например, один владелец частного дома длительное время не оплачивал электроэнергию, в результате чего накопилась задолженность более 50 тысяч рублей. После его смерти в наследство вступила сестра умершего. Она пенсионерка и проживает на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы направили документы в Пенсионный фонд ЯНАО. Там размеры пенсий значительно больше, чем у нас, и мы в течение 2-3 месяцев получили полностью денежные средства.

– Что вы можете посоветовать тем людям, которые вступают в права наследства?

– При получении наследства всегда проверяйте наличие долгов, в том числе за электроэнергию. Если человек принимает наследство, то он обязан оплатить долги.

Испорченный отдых

– Оксана Николаевна, не всегда должник сумму долга может оплатить сразу. В этом случае есть ли у него какие-то варианты?

– Конечно, вариант рассрочки при погашении долга мы рассматриваем. Для этого необходимо обратиться к нам с соответствующим заявлением. Мы обсудим все возможные условия оплаты, согласуем их и подпишем соглашение о реструктуризации суммы долга.

– Многие слушатели планируют отдых в новогодние праздники. Что бы вы им посоветовали?

– В данном случае мы советуем платить за потребленную электроэнергию вовремя, а в случае наличия задолженности оплатить ее заблаговременно до наступления отпуска. Поскольку практически по всем должникам вынесено постановление о запрете на выезд за пределы страны. Был случай, когда женщина с внуком приехала в аэропорт и не смогла улететь на море из-за задолженности в размере 50 тысяч рублей. Долг она погасила, но отдых сорвался.