Пришлось снимать золото: эксперт БГЭС о проблемах, которые грозят должникам за свет

До какого числа нужно успеть заплатить за электричество в декабре, чтобы не стать должником в новом году и как неуплата за свет может испортить праздничные каникулы, в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами Барнаульской горэлектросети Оксана Пучкина. А также о том, когда из-за долга за свет арестовывали джинсы и снимали золотые украшения. Как защититься от подобных неприятностей, читайте в нашем материале.
Проблемный статус
– Оксана Николаевна, когда потребитель становится должником?
– По действующему законодательству потребители обязаны оплачивать электроэнергию до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом. Все, кто не рассчитался за свет в указанные даты, с 11 числа переходят в категорию должников и с ними начинается работа до полного погашения долга.
– Какие именно способы борьбы с неплательщиками вы используете?
– Законных способов много и мы их используем все в зависимости от ситуации. Так, начисляем пени на основную сумму задолженности. Чем дольше абонент не платит за электроэнергию, тем больше становится сумма пени. С 31 дня просрочки платежа их размер составляет 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день, а с 91 дня возрастает до 1/130.
Эффективной мерой борьбы с неплательщиками является отключение электроэнергии. Сначала ограничиваем им электроэнергию, а в случае если пользователи не оплачивают задолженность, имеем право ее отключить.
Когда долг превышает два периода, мы обращаемся за судебными приказами и с исковыми заявлениями в суд, чтобы затем в принудительном порядке получить денежные средства. Также имеем право самостоятельно обратиться за списанием суммы долга с пенсии или иных доходов должника. Отмечу, что в рамках исполнительного производства применяется не только списание средств, но и налагается арест на имущество, включая транспортные средства, используется запрет регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, которые принадлежат должнику, и автомобилей.
Кроме того, одной из действенных мер является запрет на выезд должников за пределы РФ. У нас были случаи, когда женщине необходимо было поехать в Казахстан на похороны родной сестры, но из-за задолженности за свет в размере 42 тысяч рублей уехать не смогла. Долг она погасила. Однако судебные приставы-исполнители не могут одномоментно снять запрет. Это непростая процедура, на которую требуется время.
Арестованные украшения
– Часто ли вы проводите с судебными приставами совместные рейды?
– Такая работа ведется постоянно. Рейды проводятся в вечернее время. Часто во время визитов должники оплачивают сумму долга в размере 50 и более тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители арестовывают имущество для получения денежных средств от его реализации в счет погашения долга за электричество. Это могут быть мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника.
Отмечу, что оценка имущества в ходе исполнительного производства значительно отличается от его рыночной стоимости. В этом случае, если оно будет продано, должник лишится имущества, но у него может остаться долг за электроснабжение и ему придется вновь приобретать изъятую бытовую технику. Чаще всего неплательщики это хорошо понимают и до реализации дело не доходит. Так, весной в одном из совместных рейдов с судебными приставами в квартире должника был наложен арест на три телевизора. На следующий день абонент оплатил задолженность, которая составляла свыше 50 тысяч рублей, и получил справку о полном погашении долга для предъявления в службу судебных приставов, чтобы снять арест с имущества.
Хочу обратить внимание, что Барнаульская горэлектросеть относится к предприятиям топливно-энергетического комплекса. В службе судебных приставов данные организации как взыскателя стоят на особом контроле, так что рассчитывать должнику не на что. Долг будет взыскан полностью и в кратчайшие сроки.
– Оксана Николаевна, какое самое необычное имущество приходилось арестовывать?
– Например, предметы роскоши. Однажды на приеме у судебных приставов должница была вынуждена с себя снять золотые украшения. Вернули их только после погашения задолженности. Я знаю случай, когда у индивидуального предпринимателя за долги арестовали коллекцию джинсов.
Репутационные риски
– Какие еще расходы, кроме суммы долга и пени, ждут должников?
– Энергокомпания несет расходы при отключении и последующем подключении электроэнергии нерадивому потребителю. Компенсация затрат составляет одну тысячу рублей и ее оплачивает неплательщик вместе с суммой долга. Все судебные издержки тоже взыскиваются с должников.
– К каким еще последствиям могут привести долги?
– Может пострадать репутация потребителя, когда мы или судебный пристав направляем исполнительный документ по месту работы должника. Не каждому работодателю понравится, что у него работают сотрудники с плохой платежной дисциплиной. Не так давно был случай, когда мы направили документы по месту работы неплательщика. Женщина пришла к нам и была очень возмущена, что ей позвонили из бухгалтерии, а потом ее вызвал руководитель для неприятного разговора. Она оплатила задолженность и взяла у нас справку о ее погашении.
Вся информация о должниках содержится в базе данных ФССП. Она является открытой, находится в свободном доступе и сохраняется до исполнения решения суда. Если неплательщик за свет захочет получить кредит в банке, у него из-за задолженности могут возникнуть проблемы с его получением.
Неприятное наследство
– Что происходит с долгом за электроэнергию в случае смерти должника?
– Долг полностью переходит к его наследникам и горэлектросеть все равно получает свои деньги. Таких случаев очень много. Например, один владелец частного дома длительное время не оплачивал электроэнергию, в результате чего накопилась задолженность более 50 тысяч рублей. После его смерти в наследство вступила сестра умершего. Она пенсионерка и проживает на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы направили документы в Пенсионный фонд ЯНАО. Там размеры пенсий значительно больше, чем у нас, и мы в течение 2-3 месяцев получили полностью денежные средства.
– Что вы можете посоветовать тем людям, которые вступают в права наследства?
– При получении наследства всегда проверяйте наличие долгов, в том числе за электроэнергию. Если человек принимает наследство, то он обязан оплатить долги.
Испорченный отдых
– Оксана Николаевна, не всегда должник сумму долга может оплатить сразу. В этом случае есть ли у него какие-то варианты?
– Конечно, вариант рассрочки при погашении долга мы рассматриваем. Для этого необходимо обратиться к нам с соответствующим заявлением. Мы обсудим все возможные условия оплаты, согласуем их и подпишем соглашение о реструктуризации суммы долга.
– Многие слушатели планируют отдых в новогодние праздники. Что бы вы им посоветовали?
– В данном случае мы советуем платить за потребленную электроэнергию вовремя, а в случае наличия задолженности оплатить ее заблаговременно до наступления отпуска. Поскольку практически по всем должникам вынесено постановление о запрете на выезд за пределы страны. Был случай, когда женщина с внуком приехала в аэропорт и не смогла улететь на море из-за задолженности в размере 50 тысяч рублей. Долг она погасила, но отдых сорвался.
Комментарии
Почку пока ещё не вырезают за долги?
Геноцид населения
Монополист бахвалится, как он умеет жёстко нагибать людишек...
то что приставом нормальный человек работать не будет - давно ясно.
Крохоборы
мне вот со счётчиками нравится и что будет если там кто-то пломбу повредит. Типа мы сами за ними следить и охранять не можем потому как это невозможно - значит переложим это на тех чей счётчик и неважно что им тоже невозможно их охранять главное мы потом и так к охрененно наценённому в несколько раз электричеству ещё его на ДЕСЯТЬ умножим и сдерём. Причём сами проверялщики легко могут испортить пломбы, а потом начать качели про решить вопрос на месте - это специально для этого ведь сделано, ага?
Раз такая фигня или ставьте сейфы за свой счёт на счётчики класса 5го или это всё специально придумано, чтобы кто-то ещё себе не хило подзаработал с потребителей, счётчики вам нужны вот заморачивайтесь сами как их охраной сохранности, подъезд общественное место там ходит все кому не лень или размещайте их там куда никто кроме потребителя добраться не сможет.