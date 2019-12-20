Бийские пранкеры сымитировали повешение и всполошили городскую полицию

Утром 20 декабря в Заречье обнаружили висящий на дереве мешок в форме человеческого тела. Бийчане не на шутку перепугались и стали обсуждать этот случай в сообществе "Инцидент Бийск".
На место "повешения" выехали сотрудники полиции. Оказалось, что неизвестные так решили пошутить и оставили похожий на человеческое тело мешок в петле. Внутри находился обычный бытовой мусор.
Теперь горе-шутников ищет полиция.
Комментарии
Слово то какое для хулиганов придумали - "пранкеры"
О, это в Бийске же задержали хулигана, который года полтора на электронные почты сообщения о минировании рассылал. Похоже Бийск стал веселый город
Дураков хватает везде!
А зачем их полиция ищет? У нас статья какая-то есть? Нельзя вешать мешок на дерево?
говно как не нахови - по другому пахруть не будет - задолбали импортные беспонтовые словечки ..... "пранкеры"...... Редакция - вы русские или кто? На "пранкеров" смахиваете порой
Под хулиганство подвести можно, если мешок был под человека сделан
А если бы кто-нибудь испугался и слег в больницу, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
20.12.2019 15:29
гость
Если кому-то что-то показалось не являясь таковым на самом деле то кто в этом виноват? Может сам тот кому показалось?