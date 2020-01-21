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Нужны техника и продукты. Спикер АКЗС призвал помочь югу региона

, ИА "Амител"
Целый ряд сел метелью отрезало от внешнего мира
Александр Романенко / Фото: из архива amic.ru

Александр Романенко / Фото: из архива amic.ru

Председатель алтайского парламента Александр Романенко на еженедельном совещании поднял вопрос оказания помощи целому ряду населенных пунктов в южной части региона, которые из-за заметенных метелью дорог потеряли сообщение с райцентрами.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Змеиногорском, Курьинском, Локтевском, Поспелихинском, Топчихинском и Третьяковском районах.

"Даже сам Змеиногорск просит помощи, – констатировал спикер АКЗС. – Люди просто не могут пробиться по улицам и даже зайти в дома – замело все под самую крышу".

По его словам, он уже предварительно обсудил с министром транспорта Александром Дементьевым вопрос перенаправления части снегоуборочной техники с трасс в Змеиногорск и отдаленные села.

Кроме того, необходимо проверить условия снабжения продуктами первой необходимости и продовольствия в отрезанных от остального мира селах, поселках и деревнях.

"Перед лицом стихии мы должны объединять усилия", – заключил Романенко.

Напомним, метель бушевала на территории Алтайского края с 17 января. Было перекрыто свыше десятка трасс. Автолюбителей призывали по возможности вообще не садиться за руль.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.01.2020 08:39
- гость -

А где эти веселые ребята, студенты - снежные десантники? Их что, тож замело или никак сессию сдать не могут? Соберите их и отправьте снежок ковырять. Как раз их тема.
И молодогвардейцев туда и "доблестный народный фронт".
Вот и будет им реальная работа, а не бла-бла-бла.

21.01.2020 08:44
- гость -

Преаритетный праймирис не помогает?

21.01.2020 08:46
- гость -

и томенко в росгвардией!

21.01.2020 08:47
- гость -

21.01.2020 08:39
- гость -

Ничего там студенты не наковыряют. В селах к югу края 3 метра снега минимум.

21.01.2020 09:02
- гость -

а почему бы военным не помочь в трудной ситуации? танк прокатился бы по переметам - и дорога пробита! делов-то!

21.01.2020 09:07
- гость -

21.01.2020 09:02
- гость -

Это в СССР было -народ и армия едины, а сейчас каждый сам за себя.
Да и некогда им, у них учения, они готовятся к войне. Вот только с кем - ?

Мне вот одному интересно, прочему власть не обращается за помощью к военным, МЧС, к соседним регионам, к той же мааааскве? Или боятся потревожить? Или как всегда - нет денег?

21.01.2020 09:12
- гость -

А и правда, давайте объединимся, перед лицом, и отправим это Романенко к такой-то матери, вместе с его ЕР.

21.01.2020 09:24
- гость -

А идея хорошая. Военной технике всё это расчистить раз плюнуть. Заодно потренировались бы в настоящих зимних условиях.
Если подвалит на этой неделе, то будет вообще коллапс.

21.01.2020 09:36
- гость -

имхо пора просить помощи у военных и мчс техника у них есть как выше писали заодно и поучатся (это вам не ракету туда сюда катать перекрывая трассу)

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