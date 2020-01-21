Рейтинг переизбираемости Госдумы: у кого из алтайских депутатов нет шансов?

"Депутат клуб" представил восьмой рейтинг полезности депутатов Государственной думы. Среди прочего эксперты оценивали шансы нынешних народных избранников попасть в следующий состав ГД.

Из депутатов, представляющих Алтайский край, высокая вероятность переизбрания есть лишь у одного – Сергея Шаргунова (7,6 балла).

Средняя вероятность попасть в новый состав нижней палаты у Ивана Лоора (4,0 балла), Николая Герасименко (3,7), Александра Прокопьева (3,5), Александра Терентьева (3,0), Виктора Зобнева (3 балла).

Самая низкая вероятность вновь стать депутатом, по мнению специалистов, у Даниила Бессарабова (2,6 балла), Олега Быкова (2,5), Натальи Кувшиновой (2,3) и Валерия Елыкомова (2,0).

Отметим и Республику Алтай. Напомним, регион в Госдуме представляют два депутата. У Родиона Букачакова вероятность переизбрания средняя (3 балла), у Ивана Белекова – низкая (2,7).

При формировании рейтинга специалисты учитывают возможность депутатов мобилизовать сторонников, законотворческую активность, количество упоминаний в СМИ в качестве ньюсмейкера и экспертную оценку работы депутатов на конкретной территории.

Как уже сообщал amic.ru, летом 2018-го был опубликован рейтинг полезности депутатов. Его также возглавил Шаргунов.

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва должны состояться в 2021 году. Однако эксперты не исключают, что это может произойти уже в 2020 году.