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Могут ли в 2020 году пройти досрочные выборы в Госдуму и референдум по Конституции?

, ИА "Амител"
И как все это связано с отставкой правительства и Медведева?
Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Фото: Александра Черданцева / amic.ru


Послание Путина Федеральному Собранию, отставка правительства и Дмитрия Медведева почти сразу после этого породили цепочку масштабных политических изменений. Наделение новыми полномочиями полуживую Госдуму и мертвый Совет Федерации, усиление роли Госсовета, изменение Конституции, возможный референдум по этому поводу и даже досрочные выборы в Госдуму – об этом сейчас спорят эксперты и политики. Самое непонятное во всем этом – досрочное избрание новой ГД и изменение главного закона страны. Насколько это реально, попытался разобраться портал amic.ru. 

1
Правда ли, что в 2020 году в России могут пройти досрочные выборы в Госдуму?

Такие предположения есть. И высказывают их разные эксперты и политики. Один из поводов для ожидания досрочных выборов то, что Владимир Путин сделал несколько громких социальных заявлений, которые очевидно на руку и "Единой России", и самому президенту. О том, что материнский капитал будут платить и за первого ребенка, а за второго его размер повысят на 150 тысяч – до 616 тысяч рублей. Программу продлят до 2026 года. Были и другие важные заявления, которые в глазах народа вполне могли бы компенсировать "моральные страдания" по поводу прошлогодней пенсионной реформы и выросшего НДС, потянувшего рост стоимости товаров. На фоне празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне (ура патриотизму) это действительно, хорошая популистская "подушка". Такое мнение, например, высказала глава алтайских коммунистов Мария Прусакова. 

Плюс к этому официальным аргументом в пользу досрочных выборов может стать экономия. Раз уж тратить деньги на референдум (или это будет просто голосование, но об этом ниже), то почему бы не совместить с думскими выборами? Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила досрочные выборы в Госдуму.

Хотя многие эксперты сомневаются, что такое возможно. В их числе алтайский политолог Константин Лукин. Он считает, что такие масштабные изменения устройства страны, отставка правительства – это уже серьезный шаг. Распускать еще и Госдуму было бы слишком.

Но если выборам все же быть в 2020-м, то узнаем мы об этом в ближайшие пару месяцев.  

2
Но как это вообще можно провернуть, ведь до конца полномочий ГД остается еще два года?

Если быть точными, то полтора. Очередные выборы должны были (а, может, еще и будут) пройти в сентябре 2021 года. Для того чтобы провести выборы досрочно, ГД должна уйти в отставку. В Конституции прописано три возможных варианта для роспуска нижней палаты российского парламента:

  1. Госдума три раза отклоняет кандидатуры председателя правительства, предложенные президентом.
  2. Госдума выразила правительству недоверие, а потом сделала это еще раз в течение трех месяцев. 
  3. Госдума отказывает в доверии правительству, после того как этот вопрос перед ней поставил председатель правительства.

Все три варианта маловероятны с учетом отставки правительства.

Но есть еще один вариант – самороспуск ГД, точнее каждого конкретного депутата по личному заявлению. Что тоже весьма сомнительно.

В общем, пока однозначного ответа нет. В любом случае назначить новые выборы можно на день, до которого не более трех месяцев со дня роспуска.

3
А как же референдум по Конституции? Он-то будет?

На самом деле президент не говорил про референдум по изменению Конституции. Он говорил про некое "голосование граждан". Да, это может быть и форма референдума. Но эксперты и юристы сейчас спорят, предложенные президентом поправки требуют референдума или нет.

Элла Памфилова и секретарь президента Дмитрий Песков уже заявили, что поправки можно утвердить и без референдума. Их, кстати, могут принять уже весной. Но мнение россиян, раз уж это анонсировал сам Путин, все же спросят. Вероятнее всего, в формате опроса. 

Если уж проводить референдум, то делать этого нельзя в последний год работы Госдумы. И либо голосование в 2020 году, либо роспуск Госдумы, досрочные выборы и только в 2021-м году референдум.

4
На каких основаниях ушло в отставку правительство и когда будет сформировано новое?

По главному закону России – Конституции – есть три варианта для отставки правительства. Во-первых, кабмин сам принимает решение о самороспуске. Официально так и произошло в данном случае. Однако в реальности это был, скорее всего, согласовано с президентом и кругом лиц, принимающих главные решения в стране. Второй способ: председатель правительства ставит перед Госдумой вопрос о доверии правительству. Третий вариант – выражение недоверия кабмину со стороны Госдумы, которое президент должен рассмотреть. 

Путин уже назвал имя нового главы кабмина – это глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. После его официального утверждения в Госдуме (в течение недели) начнется формирование нового правительства. А пока на местах остаются и работают прежние министры. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.01.2020 08:30
- гость -

Банда наелась ухи, наплевала на конституцию (для её изменения нужно собирать конституционное собрание, а закона о нём нет) и решила окончательно узурпировать власть. Очень похоже на то, как действовали нацисты в Германии в прошлом веке. Надеюсь, главарь и его подручные закончат свои точно так же.

16.01.2020 08:53
гость

Главари и подручные нацистов не всегда заканчивают, как нацисты в Германии, сейчас нацистов поддерживают пиндосы, поэтому нацисты прекрасно себя чувствуют. Но закончится это для мира еще плачевней

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