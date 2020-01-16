Могут ли в 2020 году пройти досрочные выборы в Госдуму и референдум по Конституции?

Правда ли, что в 2020 году в России могут пройти досрочные выборы в Госдуму?

Такие предположения есть. И высказывают их разные эксперты и политики. Один из поводов для ожидания досрочных выборов то, что Владимир Путин сделал несколько громких социальных заявлений, которые очевидно на руку и "Единой России", и самому президенту. О том, что материнский капитал будут платить и за первого ребенка, а за второго его размер повысят на 150 тысяч – до 616 тысяч рублей. Программу продлят до 2026 года. Были и другие важные заявления, которые в глазах народа вполне могли бы компенсировать "моральные страдания" по поводу прошлогодней пенсионной реформы и выросшего НДС, потянувшего рост стоимости товаров. На фоне празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне (ура патриотизму) это действительно, хорошая популистская "подушка". Такое мнение, например, высказала глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Плюс к этому официальным аргументом в пользу досрочных выборов может стать экономия. Раз уж тратить деньги на референдум (или это будет просто голосование, но об этом ниже), то почему бы не совместить с думскими выборами? Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила досрочные выборы в Госдуму.

Хотя многие эксперты сомневаются, что такое возможно. В их числе алтайский политолог Константин Лукин. Он считает, что такие масштабные изменения устройства страны, отставка правительства – это уже серьезный шаг. Распускать еще и Госдуму было бы слишком.

Но если выборам все же быть в 2020-м, то узнаем мы об этом в ближайшие пару месяцев.