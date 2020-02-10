Двое детей из России погибли в результате столкновения катеров в Таиланде

Два ребенка погибли при столкновении катеров с российскими туристами в Таиланде. Инцидент произошел сегодня, 10 февраля, около острова Пхукет.

Известно, что катер, заполненный туристами, на высокой скорости врезался в лодку, приближавшуюся к пристани, чтобы забрать пассажиров.

На катере находилось более 30 россиян. В результате инцидента погибли два ребенка 6 и 12 лет. Еще 21 россиянин, а также три тайца госпитализированы. Некоторые – в тяжелом состоянии.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Таиланде местный военный открыл стрельбу по мирным жителям. В итоге 26 человек погибли, еще 57 ранены. Мотивом власти назвали проблемы с продажей дома.