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Новости

"Бой у высоты": 21 год сражению с боевиками Хаттаба псковской бригады в Чечне

, ИА "Амител"
90 бойцов вели неравный бой с 2,5 тысячи человек в Аргунском ущелье

21 год назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Это событие стало одним за самых известных за все время Чеченской войны. Около 90 бойцов вели неравный бой с 2,5 тысячи боевиков. В живых осталось лишь шестеро. Среди погибших был и наш земляк – бийчанин Сергей Медведев.

Черный сентябрь

Осенью 1999 года Россию потрясла серия терактов. Дома один за другим взрывались сначала в Дагестане, потом в Москве, Волгодонске. Ответственность за теракты взял на себя Шамиль Басаев и боевик Хаттаб. Борис Ельцин уходит в отставку, а пришедший на его место Владимир Путин принимает решение ввести войска в республику. Зимой бандиты врываются в Дагестан. Федеральные войска быстро восстановили контроль над равнинной частью республики, осадили и взяли Грозный. Как и в первую кампанию, потерпев поражение в полях, чеченские отряды стали отходить в горно-лесистую местность на юге.

28 февраля командир 104-го полка полковник Сергей Мелентьев приказал командиру 6-й роты майору Сергею Молодову занять господствующую высоту Исты-Корд.

6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка хоть и являлась частью одной из самых элитных дивизий российской армии, но профессиональной отнюдь не была. Ее укомплектовали контрактниками и десантниками из других подразделений незадолго до отправки. Некоторых зачислили в роту буквально перед погрузкой в самолет.

Рота выдвинулась 28 февраля и заняла высоту 776, а на находящуюся в 4,5 километрах гору Исты-Корд были отправлены 12 разведчиков. Практически сразу же российские военнослужащие столкнулись с передовым отрядом террористов. Завязался бой, в результате которого бойцы были вынуждены отойти на высоту 776, где находилась все еще не успевшая закрепить свои позиции и сильно растянутая рота.

Начало боя

Сражение началось 29 февраля в полдень. Дозорные вступили в неравную схватку с боевиками. Смертельно был ранен Молодов. Командование взял на себя гвардии подполковник Марк Евтюхин.

Через четыре часа после взятия Шатоя федеральными силами начался бой. Его вели всего два взвода, так как третий взвод, растянувшийся при подъеме на 3 километра, был обстрелян и уничтожен боевиками на склоне. К концу дня 6-я рота потеряла погибшими 31 человека.

В банде, кроме террористов-чеченцев, было большое количество арабов-наемников. Боевики были хорошо вооружены и прекрасно замотивированы. Сражаться было трудно. Не было ни минуты на передышку.

"В какой-то момент они стеной на нас пошли. Одна волна пройдет, мы их перестреляем, полчаса передышки – и еще одна волна… Они нам предлагали по рации деньги, чтобы мы их пропустили", – вспоминает один из выживших бойцов, сержант Александр Супонинский.

На следующий день к псковской бригаде прорвалась группа солдат, которые, нарушив приказ, покинули оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и пришли на помощь.

На выручку боевым товарищам стремились бойцы 1-й роты 1-го батальона.

В итоге к утру 1 марта боевики заняли высоту, которую накрыли артиллерийским огнем. Удалось выжить только шестерым бойцам батальона.

Прорыв через позиции роты, по разным данным, стоил Хаттабу от 50 до 500 боевиков. Вскоре более 200 боевиков сдались российским войскам. Большинство из них были ранены, и многие – на высоте 776. За проход через позиции 6-й роты враг заплатил очень высокую цену.

Герой из Бийска

Раненый старший сержант, 23-летний Сергей Медведев из Бийска, остался прикрывать отход товарищей и погиб в неравном бою. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, ему посмертно присвоено звание Героя России. Самого полевого командира Хаттаба спецслужбы ликвидировали в 2002 году.

26 октября 2019 года в Барнауле открыли первую в Россию Аллею Памяти погибших солдат 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.03.2020 08:20
Медведь-шатун

Воинам слава!!!, а руководителям тюрьма, а им орденов навешали за бездарнось, это крупнейший провал штаба, разведки, фсб, ...

1.03.2020 09:08
- гость -

Всегда за преступные ошибки политиков оплачиваем жизнью солдат

1.03.2020 09:32
- гость -

жестоком неравном бою с чеченскими боевиками

Со строителями и кровельщиками?
Часто проезжая по деревням, видел "Урус-Мартан 1984" и прочие.

1.03.2020 09:34
- гость -

Ответственность за теракты взял на себя Шамиль Басаев и боевик Хаттаб.

А Шамиль случайно не служил в ГРУ?

1.03.2020 09:38
- гость -

Раненый старший сержант, 23-летний Сергей Медведев из Бийска, остался прикрывать отход товарищей и погиб в неравном бою. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, ему посмертно присвоено звание Героя России.
---
А Лорд сам сдался и стал Героем России. Например я уважаю Лорда.

1.03.2020 09:39
- гость -

За что???

1.03.2020 09:45
- гость -

09:39
За всё.

1.03.2020 09:49
- гость -

В банде, кроме террористов-чеченцев, было большое количество арабов-наемников. Боевики были хорошо вооружены и прекрасно замотивированы. Сражаться было трудно. Не было ни минуты на передышку.

>были хорошо вооружены и прекрасно замотивированы.

---
Это как?

1.03.2020 09:55
- гость -

1.03.2020 09:45
- гость -
09:39
За всё.

Особенно наверно за то, что он бензин в рот пленным наливал и поджигал.

1.03.2020 09:55
- гость -

09:55 Кто?

1.03.2020 09:56
- гость -

Это как?

Деньгами, жертва ЕГЭ, тогда как в России ветераны шиш с маслом получили.

1.03.2020 09:56
- гость -

Типа Хаттаб это Стрелков?

1.03.2020 09:57
- гость -

1.03.2020 09:55
- гость -
09:55 Кто?

Лорд

1.03.2020 09:58
- гость -

Хохлы, геть отседова на свою усраину скакать.

1.03.2020 09:58
- гость -

Вечная память ребятам.

1.03.2020 10:00
- гость -

09:56
, а я то причём, зачем кричишь то?

1.03.2020 10:02
- гость -

09:58
- гость -
Хохлы, геть отседова на свою усраину скакать.

Вы бы не хохлов под кроватью искали, лучше сапоги Лорду протирали.

1.03.2020 10:18
- гость -

Вы больны? Лучше молчите - за людей сойдете
А мальчикам , мужчинам- героям- Вечная Память и Слава

1.03.2020 10:20
- гость -

10:18
- гость -
А мальчикам , мужчинам- героям- Вечная Память и Слава

А Лорду?

1.03.2020 10:35
- гость -

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов - Герои России!

1.03.2020 10:48
- гость -

На следующий день к псковской бригаде прорвалась группа солдат, которые, нарушив приказ, покинули оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и пришли на помощь.

На выручку боевым товарищам стремились бойцы 1-й роты 1-го батальона.

В итоге к утру 1 марта боевики заняли высоту, которую накрыли артиллерийским огнем. Удалось выжить только 6 бойцам батальона.

----

Ужас какой то, приказы нарушили (трибунал) , другие тоже нарушили и всё равно сторонники федерализации взяли высоту.

1.03.2020 11:44
- гость -

Вечная слава погибшим в неравном бою!
Пусть в стране вечной охоты им будет хорошо.
Пусть горят в аду гады, которые это допустили.

1.03.2020 11:50
- гость -

Кто войнушку выиграл ?

1.03.2020 12:00
11:50

Генерал -( теперь наверна уже) полковник; Герой России, Академик ...и бывший боевик!

1.03.2020 12:40
Пионер

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов - Герои России!

Каким местом это к подвигу пацанов?

1.03.2020 13:07
- гость -

Осень 1999 года Россию потрясла серия терактов. Дома один за одним взрывались сначала в Дагестане, потом в Москве, Волгодонске.

А в Рязани? А, там же учения были, совсем всё забыл.

1.03.2020 13:16
- гость -

А капитан Эдуард Ульман из Новосиба на той войне по документам вышло что преступник!

1.03.2020 15:35
гость

Вечная память и слава мальчикам - воинам !

А …… , отписавшимся тут : земля круглая , вселенная взаимна - как в неё плюнете , такую ответку и получите , ещё предоставит вам провидение прочувствовать всё на вашей шкуре .

1.03.2020 16:11
Гость

Вечная память героям!
Но смерть оказалась бессмысленной. Вся группировка боевиков испарилась в неизвестном направлении, то есть ушла.
На ленте.ру хорошая статья, значительная часть десантников погибла от собственного артобстрела из-за ошибки наводки

1.03.2020 17:34
Ольга

1.03.2020 09:32
В неравном имеется ввиду количество и вооружение, он был один!!! А их много и они хорошо вооружены.....

2.03.2020 11:42
- гость -

1.03.2020 15:35
гость
Ну-ну, наивный школьник. Пока толстый сохнет, худой сдохнет.

4.03.2020 17:01
Сергей

Откуда взялась в заголовке какая то мифическая "псковская бригада в чечне" ? В ВДВ никогда не было и нет БРИГАД!

1.03.2021 08:55
- гость -

"На следующий день к псковской бригаде прорвалась группа солдат, которые, нарушив приказ, покинули оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и пришли на помощь".

Кто запрещал помогать ребятам и обрек их на гибель?!

1.03.2021 09:15
гость

В комментариях год - то 2020

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