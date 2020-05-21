"Заявили о высвобождениях". 3,5 тысячи работников планируют уволить в Алтайском крае

В Алтайском крае растет число безработных. Об этом в ходе заседания регионального правительства заявила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
По ее словам, с марта в регионе были уволены 6,6 тысячи работников. Суммарное количество безработных достигло 18,8 тысячи человек, в то время как на 1 января таковых было немногим более 17 тысяч.
При этом прогнозируется резкий рост безработицы. Согласно прогнозу, в июне число безработных достигнет 21,1 тысячи человек.
Такой рост связывают с сокращениями, о которых предупреждают предприятия. Так, если на 1 января количество сотрудников, предполагаемое к высвобождению, составляло 2294 человека, то на 18 мая – уже 3503 человека.
"О массовых высвобождениях работников заявили наши системообразующие предприятия – "Алтайвагон" и его рубцовский филиал, "Бийский котельный завод", а в мае о высвобождении заявил "Алтайхимпром" в Яровом – 102 человека", – уточнила Капура.
Ранее amic.ru писал, что "Алтайвагон" обратился в органы службы занятости о высвобождении с июля по октябрь более 1000 сотрудников. Речь идет как о рубцовском филиале, так и о главном предприятии в Новоалтайске. Общая численность сотрудников компании сейчас составляет около 7 тысяч человек.
Комментарии
"Штаты сокращают крупные предприятия региона" может все-таки предприятия сокращают штаты, а не наоборот?)
Да особо разницы нет, щас ещё уголовку введут ща выдачу серых зарплат и будет ваще всё торчком
Если сократить гос службу на 2/3..Депутатов на общественые начала . Пощипать зарубежных владельцев наших активов средст ьудет досаточно на пособия безработным. Хорошие пособия.
Сегодня был на рынке, на Космонавтов, там китайцы продолжают барыжничать
В то время когда местное население страдает от очередной ихней заразы
"Высвобождение"? Это от создателей "хлопок", "отрицательный рост" и "вызов"?
Прямым текстом не говорят больше, что людей просто пнут под зад?