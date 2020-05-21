"Заявили о высвобождениях". 3,5 тысячи работников планируют уволить в Алтайском крае

В Алтайском крае растет число безработных. Об этом в ходе заседания регионального правительства заявила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

По ее словам, с марта в регионе были уволены 6,6 тысячи работников. Суммарное количество безработных достигло 18,8 тысячи человек, в то время как на 1 января таковых было немногим более 17 тысяч.

При этом прогнозируется резкий рост безработицы. Согласно прогнозу, в июне число безработных достигнет 21,1 тысячи человек.

Такой рост связывают с сокращениями, о которых предупреждают предприятия. Так, если на 1 января количество сотрудников, предполагаемое к высвобождению, составляло 2294 человека, то на 18 мая – уже 3503 человека.

"О массовых высвобождениях работников заявили наши системообразующие предприятия – "Алтайвагон" и его рубцовский филиал, "Бийский котельный завод", а в мае о высвобождении заявил "Алтайхимпром" в Яровом – 102 человека", – уточнила Капура.

Ранее amic.ru писал, что "Алтайвагон" обратился в органы службы занятости о высвобождении с июля по октябрь более 1000 сотрудников. Речь идет как о рубцовском филиале, так и о главном предприятии в Новоалтайске. Общая численность сотрудников компании сейчас составляет около 7 тысяч человек.