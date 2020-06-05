На Власихинской машина залетела под трамвай. Снова

Иномарка попала под трамвай на кольце Малахова — Власихинская у "Волны". О происшествии рассказали очевидцы.

Водитель пытался проскочить, но не успел. В результате движение автомобилей по Малахова в сторону Власихинской заблокировано. Также остановилось движение трамваев, но уже в обе стороны. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работает аварийный комиссариат.

Ранее amic.ru писал об аналогичной ситуации. Тогда, по словам очевидцев, автомобиль на полной скорости въехал в вагон. В результате лобовая часть машины получила очень серьезные повреждения. Трамвай с путей не сошел.

Подробности происшествия уточняются.