В Рубцовске загорелось здание торгового павильона на "Центральном рынке"

В Рубцовске загорелся павильон "Центрального рынка", расположенного на Комсомольской, 149, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Согласно выложенным материалам очевидцев, возгорание затронуло одно из торговых зданий рынка. Согласно фотографиям, пламя полностью объяло крышу строения, а после тушения пожара из-под нее начал валить густой дым. О пострадавших, как и о причинах возгораний, не сообщается. На месте работают сотрудники МЧС.

Как ранее сообщил amic.ru, ночью 6 июня в Новоалтайске загорелся частный дом. Сотрудники МЧС спасли из горящего дома трех человек, в том числе одного ребенка. На ликвидацию пожара ушло больше двух часов.