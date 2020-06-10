Алтайский танцор из клипа Little Big станцевал с Яной Рудковской

Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей станице в Instagram видео с алтайским танцором Дмитрием Пухляшом Красиловым.
Ролик начинается с того, что муж Рудковской, фигурист Евгений Плющенко, присылает ей нового партнера по танцам. Им и оказывается Красилов из клипа Little Big. Когда Пухляш входит в дом к продюсеру и представляется танцором, сын звездной пары заявляет, что не верит ему.
"Да ты вообще не из этой оперы", – недоверчиво сказал мальчик.
В ответ на эти слова Красилов начинает танцевать и садится на шпагат. Затем к нему присоединяется и Рудковская, а ее сын в этот момент закрывает глаза руками.
Женя @plushenkoofficial , спасибо за Диму @dimakrasilove -нового партнера по танцам )! Помните того самого клёвого пухляша -танцора из клипа UNO @littlebigband ?) Если Вам зашло наше новое видео -ставим 💣💣💣💣или 🔥🔥🔥🔥🔥 ps Сегодня вечером продолжаем наши #карантинныерозыгрыши , а мы уже пакуем Вам подарки )
Комментарии
вот это достижение!