Житель Алтая задушил возлюбленную за лень и пьянство

Следователи задержали жителя Горно-Алтайска, подозреваемого в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, у мужчины случилась ссора с сожительницей из-за того, что она злоупотребляла алкоголем и не желала заниматься домашними делами.

В ответ на оскорбления хозяин жилья накинул на шею возлюбленной пояс халата и принялся душить. По его словам, он хотел, чтобы женщина замолчала. В результате она скончалась от асфиксии.

Сожитель попытался реанимировать горожанку и вызвал скорую помощь. Однако его усилия успехом не увенчались.

Подозреваемый написал явку с повинной. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.