В правительстве опровергли сообщения об обсуждении повышенного налога на богатых

Кабмин РФ не обсуждает идею введения повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее об инициативе введения повышенного налогообложения для граждан с высокими доходами сообщал журнал Forbes. Отмечалось, что соответствующая идея возникла еще до пандемии коронавируса, однако на фоне падения экономики она приобрела дополнительную актуальность.

Одним из вариантов реализации инициативы рассматривалось введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Планировалось, что дополнительные поступления от повышенных сборов будут уходить на социальные нужды – например, на поддержку малоимущих и пенсионеров. Однако Минфин инициативу не поддержал.