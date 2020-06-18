В правительстве опровергли сообщения об обсуждении повышенного налога на богатых

Кабмин РФ не обсуждает идею введения повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ранее об инициативе введения повышенного налогообложения для граждан с высокими доходами сообщал журнал Forbes. Отмечалось, что соответствующая идея возникла еще до пандемии коронавируса, однако на фоне падения экономики она приобрела дополнительную актуальность.
Одним из вариантов реализации инициативы рассматривалось введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Планировалось, что дополнительные поступления от повышенных сборов будут уходить на социальные нужды – например, на поддержку малоимущих и пенсионеров. Однако Минфин инициативу не поддержал.
Комментарии
Одним из вариантов реализации инициативы рассматривалось введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Планировалось, что дополнительные поступления от повышенных сборов будут уходить на социальные нужды – например, на поддержку малоимущих и пенсионеров. Однако Минфин инициативу не поддержал..----------------
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Конечно не поддержал- введения повышенного налогообложения для граждан с высокими доходами?!?!?В Минфине что,кукухой поехали?
ха-ха-ха
Это же им не простых граждан грабить! Себя то они обидеть не могут!
Расходимся. Всё ясно. Налоговое бремя будет переложено на средний класс с 17000 рублей.
кто бы сомневался
почему то все думают что такое повышение коснется Ротонбергов, у них то есть дорогие консультанты по налогам. Как будто не в России живете. Доход 17т.р. признают средним, а с превышающий его будут брать повышенную ставку. А вы будете опять удивляться
Пока даже с превышающего миллиона брать не хотят, начали бы с этого. Так и это не обсуждают
Могли бы уж перед голосованием вбросить идею, но она настолько им дика, что даже рисковать не хотят