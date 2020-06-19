Минобороны купит уникальный трубопровод, который разработали в Бийске

Специалисты бийского предприятия "Алтик" разработали современный сборно-разборный трубопровод. Он позволяет быстро обеспечить водой и топливом объекты в условиях чрезвычайной ситуации.

"Легкие и прочные трубы, изготовленные с использованием инновационных композитных материалов, успешно прошли государственные испытания в полевых условиях и показали надежность соединений, простоту и оперативность монтажа", – рассказали в региональном Минпромэнергетики.

Гражданскую версию продукции уже принял на опытную эксплуатацию отечественный лидер алмазодобывающей отрасли – компания "Алроса". Министерство обороны РФ планирует приобрести 25 километров трубопровода военной модификации, пишет официальный сайт Алтайского края.