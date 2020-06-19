Прокуратура выявила факт сброса сточных вод МУП "Водоканал" в Бию

Прокуратура Бийска возбудила административное дело против городского МУП "Водоканал" за сброс дренажных вод в Бию, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Во время проверки инспекция выявила, что муниципальное учреждение сбрасывает сточные воды в Бию без разрешения на использование водного объекта. Контролирующий орган направил исковое заявление в суд с целью пресечения нарушения, которое было удовлетворено.

МУП "Водоканал" попытался подать апелляцию, ссылаясь на то, что у прокуратуры нет доказательств сброса вод, однако Алтайский краевой суд отклонил доводы предприятия и оставил решение в силе. Теперь муниципальное учреждение обязано прекратить сброс дренажных вод в реку.