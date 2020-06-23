Мэрия Барнаула отклонила идею объединения участков под строительство на Молодежной

Глава Барнаула Вячеслав Франк отклонил проект объединения двух участков на Молодежной, 21а, где могла появиться новая жилая многоэтажка. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

В тексте документа сказано, что причина отказа – "нарушение прав и законных интересов других физических или юридических лиц". Проект отправлен на доработку сроком не более шести месяцев. Документ разрабатывается обществом с ограниченной ответственностью "Агростройинвест".

Идея строительства жилого дома на пересечении Молодежной и проспекта Социалистического ранее была негативно встречена как жителями близлежащих домов, так и общественниками.