Мэрия Барнаула отклонила идею объединения участков под строительство на Молодежной

Глава Барнаула Вячеслав Франк отклонил проект объединения двух участков на Молодежной, 21а, где могла появиться новая жилая многоэтажка. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
В тексте документа сказано, что причина отказа – "нарушение прав и законных интересов других физических или юридических лиц". Проект отправлен на доработку сроком не более шести месяцев. Документ разрабатывается обществом с ограниченной ответственностью "Агростройинвест".
Идея строительства жилого дома на пересечении Молодежной и проспекта Социалистического ранее была негативно встречена как жителями близлежащих домов, так и общественниками.
Комментарии
мало денег дали
Не нужна там многоэтажка, соседние дома пятиэтажки что на этой стороне, что через перекресток - все закрывать будет от света. Вообще солнца не будет.
Интересно куда это они ТАМ хотели новый дом втюхать??? На место банка ? на место Драм театра ? Вместо хрущёвок ? Или всё на тот же СКВЕР покушаются ?
Напротив банка и драмтеатра, судя по фотографии плана на другом сайте.