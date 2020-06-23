Минобр прокомментировал информацию о "карательной психиатрии" в Барнаульском детдоме

Министерство образования Алтайского края прокомментировало ситуацию с травмированием и госпитализацией одного из воспитанников "Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4".

"Опубликованная информация, основанная на субъективных доводах детей – воспитанников учреждения, а также сведениях о факте, являющемся предметом доследственной проверки Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, раскрывает особенности личной жизни воспитанников учреждения, формируя неблагоприятное мнение о них и ставя под сомнение репутацию учреждения.При этом информация, полученная корреспондентом из официального источника – Министерства образования и науки Алтайского края, не принята во внимание и не нашла свое отражение в статье", — говорится в комментарии министерства.

Минобразования рекомендует ориентироваться на информацию, которую предоставляют официальные источники и отмечает, что пока СК ведет доследственную проверку, "комментировать сложившуюся ситуацию, обсуждать ее обстоятельства, противоправно".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что подросток из барнаульского детдома во время потасовки с сотрудниками заведения порезал себе горло куском стекла. Воспитанники учреждения рассказали порталу "Такие дела", что после этого в психбольницу отправили подругу этого мальчика, а ранее еще одну девочку, которая совершила несколько побегов. По словам детей, "карательная психиатрия" в заведении практиковалась часто и не проходила бесследно для здоровья воспитанников.

Следственный комитет начал проверку по данному сообщению.