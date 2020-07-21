Почти 60 водителей в Барнауле оштрафовали за нарушение тишины

Жители Барнаула нередко жалуются на автолюбителей, которые меняют стоковые глушители и гоняют под окнами. Сотрудники ГИБДД 20 июля проверили, чей тюнинг вне закона, а чей – не мешает горожанам спать.
Полицейские останавливают водителей и измеряют уровень шума. В случае превышения допустимых норм на автомобилиста составляется административный протокол. Наказанием за превышение допустимого уровня шума является предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
В пресс-центре городской администрации рассказали, что с начала 2020 года сотрудники ГИБДД составили 58 протоколов за подобное нарушение.
Комментарии
Задолбали эти перделки! В кутузку их, на 15 суток
Авто на стоянку.
в последнее время наблюдаю много машин с сильно затонированными передними боковыми стеклами и даже лобовым
После проезда "лежачих полицейских" водители начинают ускорение, что приводит к повышенному шуму и загазованности!
Заплатит серунёк 250
Не слышно результатов мусарского старания