В Улан-Удэ купят более 40 автобусов с цитатами Владимира Путина

Мэрия Улан-Удэ купит десятки автобусов с цитатами президента Владимира Путина. Деньги выделят из федерального и местного бюджетоы, сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на сайт госзакупок.
По одному контракту планируется приобрести 22 автобуса более чем за 104 млн рублей, по второму – 20 за 95 млн рублей. Первую закупку оплатят из федерального, республиканского и городского бюджета, а вторую – только из регионального.
В описании указано, что транспортные средства должны быть новыми и изготовлены не ранее 2020 года. При этом каждый автобус обязан вмещать не менее 50 пассажиров и быть оборудован для перевозок людей с ограниченными возможностями.
Главная особенность заказа – на кузове должны располагаться цитаты из выступлений Владимира Путина, причем в приложении к техническому заданию прикреплен файл с макетами. "Народный бюджет – инициатива людей", "Дальний Восток – ключевое направление развития", – гласят надписи на примерах.
В документе уточняется, что "образец оригинал-макета аппликации является предварительным и окончательный вариант согласовывается с заказчиком после заключения контракта с победителем закупки".
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