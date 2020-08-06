Прокуратура помогла инвалиду добиться от алтайского Минздрава бесплатного транспорта

Прокуратура Егорьевского района выиграла иск к Минздраву Алтайского края по обращению инвалида, которому отказали в бесплатной доставке до больницы для проведения гемодиализа, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Как установили прокуроры во время проверки, местный житель страдает от хронической почечной недостаточности. В самом Егорьевском районе необходимого для гемодиализа оборудования нет, ближайшая больница, которая может помочь пациенту, находится в Рубцовске.
При этом пропуск даже одной процедуры может привести к летальному исходу. Несмотря на это, медучреждение отказало больному в транспорте до места лечения. Прокурор направил в суд иск о возложении на региональный Минздрав обязанности организовать и обеспечить доставку пациента до больницы и обратно.
Суд признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме. Сейчас инвалид уже проходит лечение.
Комментарии
Имитация действительности. Если минздрав не выполняет то, что положено по закону, то его руководитель должен лишится должности и вероятно пойти под суд. А вместо этого решают проблему одного человека, а не всех.