Море зелени. Барнаул 30-летней давности с высоты птичьего полета

И Барнаулка шире, и деревья больше: так выглядел Барнаул в далеком 1988 году. Архитектор Александр Деринг поделился в соцсетях снимками краевой столицы 30-летней давности. На фотографиях видно, как город утопает в зелени, на площади Октября стоит памятник Ленину, а возле Старого базара – гостиница "Империал", памятник деревянного зодчества, построенный в 1910 году и полностью уничтоженный огнем в 1997 году.
Комментарии
Хорошо-то как! Лепота! И никаких уродливых рекламных щитов, и чудна вещевая барахолка на Старом базаре, и Речной вокзал во всей красе, без многоэтажных "чемоданов"...
Сколько судов у причала...
Был простор и зелено, а сейчас навтыкали свечек(. Уничтожают малоэтажные строения.
Даже ракета ) Да.. в тополях была своя прелесть.
А река Барнаулка цвет синий, а сейчас тёмно коричневая
Барнаул в СССР ! Марк Юдалевич " Я иду по проспекту Ленина-тополя в зелёном огне...."
смеритесь! это всего лишь старость! Настольгировать можно сколько угодно по тем временам. Молодость она и есть молодость, и плохое со временем забывается и остаются только хорошие воспоминания. Не более. Единственные плюсы: это Барнаулка чистая, деревья молодые и мало машин.
Это тот деринг, который воткнул сарай у ЦУМа? Или тот что сделал уродливую пристройку у Кузины?
Дерингу должен застрелиться. Сарай у цума это его уровень в архитектуре
Красота и величие!
Единственные плюсы: это Барнаулка чистая, деревья молодые
Это ключевые моменты, а не ностальгия.
Единственные плюсы: это Барнаулка чистая, деревья молодые и мало машин.
Так это знаковые плюсы, меняем на противоположные:
Барнаулка грязная, деревьев резко поубавилось, машин -во дворы многоэтажек посмотрите.
Это результаты многолетних действий руководителей города по сохранению экологии, озеленению улиц, развитию общественного транспорта. Вот вам и ностальгия
слезы наворачиваются...
столько загублено зелени.
и гостиница империал стоит на месте , кстати, это был торговый дом.
18.08.2020 08:36
- гость -
Даже ракета ) Да.. в тополях была своя прелесть.
где вы ракету увидели?
три зари и три москвы 78
а , сорри, точно ракета, у дебаркадера прям)))
Деринг метит на главного архитектора г.Барнаул?