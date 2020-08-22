Навального перевозят из Омска в Берлин

Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска. Оппозиционера доставят в Берлин, пишет РИА "Новости".
В аэропорт из больницы скорой медицинской помощи Навального доставил реанимобиль в сопровождении полицейских.
По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 выполняет рейс из Омска в аэропорт Шенефельд. Он вылетел из аэропорта около пяти часов утра по московскому времени и пробудет в небе около шести часов.
Напомним, ранее врачи не хотели разрешать перевозку Навального, так как считали его состояние нестабильным. Позднее транспортировку оппозиционера все-таки разрешили.
Комментарии
Обязательно нужно добиваться суда над преступниками сутки удерживающих Навального в Омске! Ждали когда следы яда исчезнут?!
Тянули - ждали, пока яд распадется и ничего нельзя будет найти и доказать.
Ну, теперь он исчезнет, как Скрипали. Выполнил сакральную роль - и больше нафиг не нужен хозяевам.
Ничего не исчезнет,ничего не распадется.Он весь измазанный в новичке.Везти его надо в солберецкую губернию,а не в Шенефельд.Хотя мне это название нравится.)
ждали, пока яд распадется
Чтоб вы знали - есть яды, которые вообще невозможно обнаружить в организме, и они известны давно, в том числе и спецслужбам разных стран. А если сделано так, чтоб следы были - значит, сделано намеренно. Скорее всего сам он и организовал себе, под руководством своих кукловодов, только вот дозу, похоже, не рассчитал... или ему специально так рассчитали
Калибр с Местным сопровождают?
Время покажет.
22.08.2020 10:31
Мисс Марпл
Это в голове у них уже распад.
Уже одно то, что на Амик прилетело столько троллей оскотинившихся говорит о том, что Навального именно отравили и отравили отнюдь не "герои" его расследований - уши конторы за версту видны...
22.08.2020 10:38
- гость -
А у говорящих,что его отравили "герои" расследований чьи уши и откуда видны?
уши конторы за версту видны...
И вы, действительно, думаете, что "контора" так неумело и грубо работает? Да даже ещё в советское время люди или тупо исчезали без следа, или умирали просто от остановки сердца, или током убивало, погибали в ДТП - да мало ли несчастных случаев, и следов никто не нашёл!
Навального выпустили после требования его жены к Путину, забоялся обнуленный?!
Что за страна?Отравить и то толком не могут.
22.08.2020 10:31
Мисс Марпл
+100000!
22.08.2020 10:31
Гость.
Завидуеш?
22.08.2020 10:31
Мисс Марпл
ждали, пока яд распадется
. А если сделано так, чтоб следы были - значит, сделано намеренно. Скорее всего сам он и организовал себе, под руководством своих кукловодов, только вот дозу, похоже, не рассчитал... или ему специально так рассчитали
Писс Марпл, просто ваши сослуживцы, как и все служаки путинского режима, разворовали яд, чтобы потом продать налево, вот доза и получилась маленькой, не вызвавшей смерть многовенно.
Как вы достали со своим "обнулённым"!!!!! Один дурак придумал дурацкое прозвище, другие дураки подхватили - своего умишки не хватает! И гундят, и гундят! Чтож вас жизнь так всех наказала убожеством!
22.08.2020 10:38
- гость -
Никто его не травил. Пить меньше надо! А то принимал на грудь вместе "со товарищами" аж с 14 августа, как в Новосибирск прилетел. Продолжил в Томске. Шлифовал коктейлями и энергетиками. Какой организм это выдержит? Вот и крякнула поджелудочная, сахар резко упал и в результате кома.
P.S. Кстати, когда воспаляется поджелудочная, боли дичайшие.
В любом случае, пусть выздоравливает!
разворовали яд, чтобы потом продать налево
Ну вот... несчастный Путин уже и яд разворовал... Тьфу, ей богу, даже сказать нечего на это!
когда воспаляется поджелудочная, боли дичайшие
А если острый панкреонекроз, так и прогноз хреновый...
Что за страна?Отравить и то толком не могут.
Так ведь коррупция неуемная, воруют, яд разворовали для личного пользования, думали и остатков хватит, а не хватило.
Раньше в органы шли, чтобы людей от преступности защищать, сейчас чтобы деньги делать, крышевать, бизнес кошмарить. Причем один хотел дочку в прокуратуру воткнуть, полиция его не устраивала, потому что там немного работать надо, а в прокуратуре ничего не делать и деньги немалые получать. 20 лет царствования Обнуленина и вот итог.
И вы, действительно, думаете, что "контора" так неумело и грубо работает? Да даже ещё в советское время люди или тупо исчезали без следа, или умирали просто от остановки сердца, или током убивало, погибали в ДТП - да мало ли несчастных случаев, и следов никто не нашёл!
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на минуточку, за ним прелетел самолёт из германии. Такие как ты пропадают бесследно, и самолёт из германии за тобой не прелетит. А навального пасли не только службы рф. Поэтому незаметно убрать его не получится. Он слишком видная персона
Спасибо омским врачам - стабилизировали состояние. И хорошо, что могут теперь вздохнуть свободно!
22.08.2020 10:50
тю!
Как вы достали со своим "обнулённым"!!!!!
Как же вы достали кремлевские тролли!!!!!! и в выходной вам не спится, 30 серебренников своих зарабатываете, как соловьев, он даже в Италию этим летом выехать не может, все по первому каналу врет, лапшу вешает, а толку?
Один дурак придумал дурацкое прозвище, другие дураки подхватили
Умный человек придумал, прозвище замечательное. Есть много других замечательных кличек, но их блокируют.
Вы больных с острым панкр5отитом видели? Они так сильно не кричат, как орал навальный.
При панкреонекрозе его рвало бы прсиоянно, морда была красная и на заднице фиолетовые пятна.
Гастроэннтерологи и хирурги на сайте есть?
А патологоанатомы есть?
Р.S. выпивая никогда , не закусывайте салом, это прямая дорога к острому панкреатиту.
10:24- гость - "Обязательно нужно добиваться суда над преступниками сутки удерживающих Навального в Омске! Ждали когда следы яда исчезнут?!"
10:26 Мимопроходящий - "Тянули - ждали, пока яд распадется и ничего нельзя будет найти и доказать."
среди этих дураков не найдешь оригиналов...
22.08.2020 11:09
Гость
Да, видел. Знакомый так отошел в мир иной после коротких мучений с острой болью и двух суток в коме. Спасти не удалось. Родственника близкого, к счастью, в краевой спасли. С тех пор в рот ни капли не принимает.
Просмотрел как-то на пиндосском канале интернешнл географик социальный психологический эксперимент.Сидят 20 человек в зале в какой-то очереди.Все они подставные,актёры.Заходит обыкновенный с улицы,садится на скамейку.И тут звучит сигнал,все встают,встаёт и только что пришедший,через минуту все садятся.Заходит ещё один,всё это повторяется.Через какое-то время из зала все актёры ушли в дверь приёма,остались только пришедшие с улицы.Звучит сигнал,все встают,постоят минуту и снова садятся.) Это не розыгрыш,это социальный эксперимент.Граждане,не слушайте месных и залётных либерастов,дураки они дураки,и живут они не своим умом.
"Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным, - рассказал Анатолий Калиниченко, замглавврача омской больницы скорой помощи №1, где находится политик, . - Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем".
Состояние Алексея Навального и возможность его транспортировки в Европу обсуждались в телефонном разговоре Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источник в ЕС, Путин сказал, что Навальный "заболел". Кремлевское коммюнике не упоминает об этой теме разговора. (c)
* очевидно дальше оттягивать было некуда - требование на транспортировку в Германию от Юли, жены Навального и последующие предложения от Шарля Мишеля,отказаться от которых Путину было невозможно , возымели на решение о транспортировке.
Удивляет, конечно,что Главным Врачом выступил сам Гарант , давший разрешение , а не консилиум Омских врачей.
22.08.2020 10:47
месный
Чему? Что тебе маску медицинскую наконец-то бесплатно выдали? Оппозиционер.
палишься пропиндос.
А вдруг самолёт упадёт!!!!!!! Ведь скажут, Путин сбил из пистолета, пролетая верхом на стерхе!
Гастроэннтерологи и хирурги на сайте есть?
А патологоанатомы есть?
Они отдыхают, суббота. На сайте кремлевские тролли, вы к ним взываете, а они мать родную за деньги продадут, как и их старшой - Помет соловьиный.
Млять и самолёт ему , и сопровождение из полиции. Оппозиционер ? Ага щаз в РФ про настоящих оппозиционеров не видно не слышно ,кто возникал тех закрыли и никто не вспомниает , в СМИ как официальных так и либеральных типа медуз и дождей. Одни капиталисты с другими воюют.
22.08.2020 10:53
тю!
разворовали яд, чтобы потом продать налево
Ну вот... несчастный Путин уже и яд разворовал...
Да не Путин яд разворовал, а такие как ты и твой друг соловей.
Одни капиталисты с другими воюют.
Во-во! Паны дерутся, а у холопов чубы трещат!
Напомним, несколько часов назад заместитель главврача этого медучреждения сделал публичное заявление перед прессой о том, что омские медики не нашли следов яда в организме находящегося больше суток без сознания Алексея Навального и поставили диагноз, не связанный с отравлением. Сам диагноз замглавврача сообщить отказался, сославшись на закон о персональных данных и врачебную тайну. Но сказал, что медики сообщили о своих выводах и назвали диагноз жене и брату Алексея Навального, прилетевшим в Омск еще накануне. Теперь стало известно, что гражданин Калиниченко обманул журналистов и общество.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш недавно сообщила в своем твиттере, что никто из омских медиков никакого диагноза родным политика не сообщал.
"Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить", - написала пресс-секретарь Навального.
Главврач БСМП №1, видный, простите за грубость, член омского отделения партии "Единая Россия" Александр Мураховский также выступил с заявлением, в котором попытался объяснить что имел ввиду его заместитель, когда лгал на весь мир перед журналистами. По словам Мураховского, основной диагноз Алексея Навального сейчас - "нарушение углеводного балланса, то есть обмена веществ".
- Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания, - путаясь в показаниях уточнил главврач БСМП №1.
Сбиваясь от волнения, Мураховский заверил, что "реаниматологи, в том числе реаниматологи из Бурденко и Пирогова (московские больницы - "Байкал24" делают все возможное, чтобы Навальный Алексей Анатольевич был выведен из комы".
[strong][em]Данное заявление вызвало недоумение у других врачей. По словам экспертов, это не диагноз, а описание состояния пациента. Нарушение обмена веществ сопровождает огромное количество заболеваний и боле
Нарушение обмена веществ сопровождает огромное количество заболеваний и болезней - от диабета до тех же самых отравлений.
"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах", - написала в своем твиттере лечащий врач Навального, лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.
Байкал24
Ну вот... несчастный Путин уже и яд разворовал...
Всем бы быть такими несчастными и не знать, какая у него зарплата. Зачем ему яд воровать, когда нефть еще не вся спи жена?
Дай Бог здоровья Навальному, он нужен, хотя бы для выявления количества...ммм...ограниченно мыслящих в стране.
Дай Бог здоровья Навальному, он нужен, хотя бы для выявления количества...ммм...ограниченно мыслящих в стране.
Вы помните как всё начиналось?Всё было не впервые и не вновь.Вспомните деда Щукаря из " Поднятой целины".Купил он лошадь с крутыми боками,ведёт по деревне и приговаривает:"Но-но,не балуй".А лошадь та оказалась задр..ой старой клячей.Он её купил на ярмарке у цыган.Те ей перед продажей в задний проход через тростину всем табором воздух вдували,а потом законопатили пробкой-глиной с соломой.Вот таков же и ваш навальный над которым трудился дружный коллектив эха Москвы вдувая ему для полнощёкости и "крутых" боков )
Пожалели б человека,ну, смешал марафет с бухлом, жизнь у него такая, тяжелая.
сейчас красивую причину придумают, диабет там, сосудистый криз и всё, работает дальше.
в прошлом году аллергия хорошо зашла.
Люди, которым платят из за бугра за их оппозиционную деятельность , вызывают такой восторг у таких же продажных троллей. Достойное занятие родину продавать. Поздравляю.
Дерьмократия, которую несут их кураторы , это истребление страны, совести, генетики, человечности. Гадко.
Дык опасно заниматься чем он, при таких режимах, сам понимал. Когда ему зелёнкой в глаза прыснули по его заяве пришол ответ в виде отказа в возбуждении по причине неустановления лиц... И у обывателей из сми сложилось - ну плеснули из пузырька из которого не льётся толком то ... А на самом деле тогда зелёнку ещё с чем то смешали и заполнили большой шприц , такие с пальцами для упора бывают как у ножниц и шприцанули в лицо, не говоря уже об испорченной одежде. В людном месте исполнитель и оператор/, не скрывая лиц. Через час уже их по фоткам индетифицировали в соцсетях с фИО и всеми причиндалами... Но у офиц. органов они вышли "не установлены". Какой знак дан этим? нападай на него ничо не будет?
А если без шуток,то у человека был приступ,в его организме нарушен обмен веществ.Ведёт он ОЧЕНЬ активный образ жизни.Тут связано и с неврологией.
Человек в коме, как ему так быстро документы сделали и кто сделал???
Простому человеку визу меньше недели двух не делают, полеты за границу запрещены. А тут даже самолет прислали.
Видать большие ставки на э
того игрока в будущих выборах. Только напрасно. Отработанный он персонаж.
Ну я ж говорил - никакие бумажки о передаче ответственности за его жизнь ничего не изменят в общественном мнении. Виноват снова "кровавый режим" и "врачи-убийцы".
У Навального нарушение в чакре 2 и чакре 7. Ну и что немцы знают об этих нарушениях? Да ничего! Загубят пацана...
По количеству лахты в комментах видно, как Навальный никому не нужен.
да,подумал лохматый из одной известной радиостанции,придётся выкинуть как использованный презерватив...хотя нет,отставить: для работы ещё пригодится,будем пользовать дальше:мы же губами работаем.