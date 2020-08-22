Лукашенко поручил военным применить "самые жесткие меры" для защиты страны

Александр Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты территориальной целостности Белоруссии. Такое распоряжение он дал военным во время посещения полигона под городом Гродно, пишет РИА "Новости".
Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".
"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", – подчеркнул он во время встречи.
Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какую ошибку совершил Александр Лукашенко.
Комментарии
Никак на Лугабе крылатые гусары наступают.
Власть таракана держится только на оружии которое на руках у "силовиков".
Узурпатор
Фальсифицировал выборы, присвоив себе результаты соперницы и ввергает страну в беззаконие - прям как сосед...
22.08.2020 16:54
- гость -
Тиранитор и деспотир!
распоряжение он дал военным во время посещения полигона под городом Гродно
А к людям он выходить уже боится?
Жена тихановского обратилась к протестующим продолжать забастовки.Мало ей дали тогда дали нюхнуть в КГБ.
Будет сидеть, пока вперёд ногами не вынесут