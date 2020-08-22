Прохожий нашел тело женщины в новосибирской лесополосе

В лесу Новосибирска было найдено тело 32-летней женщины, которая пропала два месяца назад. На останки в Советском районе наткнулся прохожий.
"По факту безвестного исчезновения 32-летней женщины следователи проводили проверку. Вчера тело потерпевшей без признаков насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали НГС в региональном СУ СК.
Пропавшая девушка приезжала в Академгородок по делам. Позднее она села на маршрутку и поехала к друзьям. После этого ее никто не видел.
Комментарии
В лесу Новосибирска
Вот это в Новосибирске леса! Есть даже места куда нога человека пару месяцев не ступает. Нам остаётся только завидовать.
После ткнутия пальцем тело закачалось...