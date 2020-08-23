Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 23 августа

На территории Алтайского края до 24 августа действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Местами ожидается град и порывистый ветер, сообщают синоптики.
В крае температура воздуха днем составит +20...+25 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +20...+22 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывов, как на территории некоторых районов края, не будет.
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