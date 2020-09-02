Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 сентября

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. В Кулундинском, Ключевском районах и городе Славгороде прогнозируют 4 класс горимости.
В регионе температура воздуха составит +25...+30 градусов. Местами по северо-востоку возможны кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами ожидается туман.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов, преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Ранее amic.ru писал о том, что повышенная пожароопасность ожидается в Алтайском крае 2 и 3 сентября. В МЧС напомнили правила безопасности.
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