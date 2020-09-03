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Главе Барнаула поднимут зарплату

, ИА "Амител"
С октября 2020 года Вячеслав Франк будет зарабатывать на 3% больше
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 4 сентября рассмотрят вопрос повышения зарплаты мэру Барнаула, председателю, зампреду и главам комитетов городской думы, пишет "Политсиб.ру". По информации издания, рост ежемесячного вознаграждения составит 3%.

С октября 2020 года глава города Вячеслав Франк будет ежемесячно получать 52,1 тыс. рублей вместо 50,6 тыс. рублей. Зарплату поднимут и заму председателя Барнаульской гордумы Сергею Струченко – он будет получать 46,7 тыс. рублей вместо 45 тысяч.

Зарплата единственной из пяти глав комитетов, работающей на постоянной основе, Марины Понкрашевой, со следующего месяца вырастет до 40,1 тыс. рублей вместо 39 тысяч. Заместителям председателей комитетов, которые также работают на постоянной основе, поднимут оклад с 35 до 36 тысяч рублей.

Отмечается, что указанное вознаграждение – не вся зарплата должностных лиц. Некоторые из них также получают ежемесячное денежное поощрение, надбавку за ученую степень кандидата или доктора наук, а мэру Барнаула доплачивают еще и за работу с гостайной.

Напомним, что в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов федеральных государственных гражданских служащих на 3% с 1 октября 2020 года.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.09.2020 09:18
- гость -

50 т.р? вы там нолик потеряли

3.09.2020 09:28
- гость -

бедный мэр, как же он живет?

3.09.2020 09:29
- гость -

на коньячок даже не хватит

3.09.2020 09:32
- гость -

Там всяких премий, надбавок, прибавок и т. д. Больше, чем базовая зарплата

3.09.2020 09:32
- гость -

у дугина было 300

3.09.2020 09:38
- гость -

Работа — то, что может быть сделано, изготовлено, произведение какого-либо труда, готовая продукция.

так что не заработная плата, а жалование, т.е. плата за службу, постоянное денежное пособие, выдаваемое регулярно (обычно ежемесячно) )))

3.09.2020 09:45
- гость -

+

Установить ежемесячное денежное поощрение главе города Барнаула в размере до 156,5% месячного денежного вознаграждения

Ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению главе города Барнаула за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячная надбавка за ученую степень

материальная помощь в размере месячного денежного содержания один раз в год

...

3.09.2020 09:56
гость

Когда посадят поджигателей старого фонда??? Почему не изьяли у собственника и не возбудили уголовку ??? Во всем мире таких поджигателей ради многоэтажной застройки садят!!!

3.09.2020 09:58
- гость -

амик, как всегда, показал свою безграмотность

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