Алтайские полицейские вывели из леса заблудившихся грибников

Сотрудники полиции разыскали семью, которая 6 сентября отправилась на сбор грибов в Егорьевском районе и пропала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С собой у грибников был мобильный телефон, что немного облегчило поиски. Когда заблудившиеся вышли на связь с полицейскими, они рассказали, что автомобиль забуксовал в песчанике. Точное местоположение семья объяснить не смогла.

"Для розыска людей были подключены десять правоохранителей, включая кинолога. Обследованы лесные кварталы Курортного и Борисовского участковых лесничеств, – рассказали в ведомстве. – Благодаря слаженной работе полицейских разыскать семью удалось быстро, им оказана помощь, а также проведена разъяснительная работа".

В полиции отметили, что в последнее время участились подобные случаи. В связи с этим население призвали проявлять внимательность при выборе маршрута и не отправляться в незнакомые участки леса.

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