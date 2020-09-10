Виктор Томенко прокомментировал назначение Игоря Степаненко

Губернатор Виктор Томенко на совещании в правительстве представил министрам здравоохранения, образования и науки и социальной защиты населения их нового куратора. Эту должность занял заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

"Изучив ситуацию, все проанализировав и взвесив, проведя различные консультации, я принял решение наделить обязанностями по координации деятельности всего блока социальной сферы Игоря Борисовича Степаненко. Мы с вами уже два года работаем вместе, вы Игоря Борисовича как заместителя председателя правительства хорошо знаете", – сказал Томенко.

Ранее Игорь Степаненко в беседе с журналистом amic.ru подтвердил свое назначение. В должности он заменит Ирину Долгову, которая ушла в отставку по обстоятельствам личного характера.