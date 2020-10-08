"Ростелеком" провел для сибирских журналистов экскурсию по Алтаю

"Ростелеком" организовал поездку по Алтаю для победителей XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь.ПРО". Корреспонденты СМИ из Иркутска, Тывы, Хакасии, Томска и Новосибирской области посетили горнолыжный комплекс "Манжерок", в котором "Ростелеком" построил современную оптическую сеть.

По дороге в Горный победители конкурса побывали в селе Сростки. Его жители также пользуются цифровыми услугами компании на базе оптической сети. А на горе Пикет, во время ежегодных Шукшинских чтений, "Ростелеком" организует временный скоростной канал связи.

Руководитель горно-алтайского подразделения Алтайского филиала "Ростелекома" Андрей Гончаров рассказал журналистам, что компания построила в регионе мощную транспортную сеть, которая позволит развивать услуги не только "Ростелекому", но и другим операторам связи. Это возможность довести линии связи до удаленных и труднодоступных сел, несмотря на трудности горного рельефа и леса.

Напомним, что в августе "Ростелеком" в Горно-Алтайске на месяц раньше срока закончил второй этап подключений социально значимых объектов к скоростному интернету. Специалисты организовали услугу для 87 медицинских учреждений, школ и пожарных постов регионального управления МЧС, выполнив 60% объема работ. В сентябре "Ростелеком" завершил федеральную программу по установке бесплатного Wi-Fi в 53 малых селах и запустил в Республике Алтай собственную мобильную связь.

Справка

Ежегодный конкурс журналистского мастерства "СибирьПРО" проводят при поддержке полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе с 2006 года. Победителями стали более 300 журналистов, авторских групп и средств массовой информации.