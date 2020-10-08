Константин Хабенский поставит спектакль в алтайском театре драмы

Известный российский актер Константин Хабенский приедет в Барнаул и поставит в театре драмы спектакль "Интуиция". Об этом amic.ru рассказали представители театра.

Пьесу актер написал сам вместе с автором проекта "БеспринцЫпные чтения" Александром Цыпкиным.

"К созданию спектакля Константин Хабенский привлек звездный состав постановщиков: режиссера, номинанта "Золотой маски" Данила Чащина, одного из самых известных художников отечественной сцены Николая Симонова и хореографа Николая Реутова. "Интуиция" закроет сезон в мае", — рассказали в театре.

Репетиции начнутся в конце марта 2021 года. Одну из ролей Константин сыграет сам.