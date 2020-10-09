Алтайские спасатели на руках вынесли путешественника, который получил травму на горе

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Сотрудники ГУ МЧС по Республике Алтай успешно завершили спасательную операцию на горе Синюха в Турочакском районе. Она длилась целые сутки.

Вечером 7 октября диспетчеру службы 112 позвонила женщина и рассказала, что ее спутник получил травму во время похода. Предположительно, это перелом ноги, поэтому самостоятельно пострадавший передвигаться не может. Спасатели отправились на место на вертолете "Авиалесоохраны", однако приземлиться в районе инцидента оказалось негде. Сотрудников МЧС высадили за несколько километров от местонахождения туристов, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В пути спасателям пришлось устраивать ночлег. На следующий день специалисты добрались до пострадавшего и его спутницы. Мужчину уложили на носилки и несли в течение шести часов через таежную, болотистую местность. Навстречу спасателям выдвинулись пожарные, которые помогли в транспортировке. Далее на помощь пришли местные жители на тракторе, которые и доставили пострадавшего в село Каначак, где уже ждала бригада скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу села Турочак, где он оказался к вечеру 8 октября.