Названы сроки отказа от ношения масок после вакцинации от COVID-19

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что после вакцинации от коронавируса снимать маску можно будет через три недели. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", – сказал он.
Сейчас вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания. Участие в них примут около 40 тысяч человек.
Комментарии
Вакцина получила разрешение до 1 января 2021 года. Испытана на животных и 38 добровольцах из гомо-сапиенсов, из них лишь 20 получили двухкомпонентную прививку. Третий цикл рассчитан на 40 000 добровольцев , потом - обработка результатов и заключение для окончательного лицензирования.
Президент сказал подождёт - привьётся лишь после того как полный цикл закончится.
Предлагаю патриотам патриотическую прививку для ускорения процесса - вне очереди.
кто в магазине будет его спрашивать, привитый он или нет, режим для всех
А еще лучше, не колоть всякую гадость.
10.10.2020 22:19
Alex1976
А еще лучше, не колоть всякую гадость.
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О, да, да. Лучше переболеть всякой гадостью, при которой тебе вколят кучу всякой гадости в попытке вылечить.
11.10.2020 08:01
- гость -
Антибиотики не пробовали, чем колоть всякую гадость.
Хотя если вам нравится то жуйте всякие арбидолы и тому подобное бесполезное гуано.
11.10.2020 10:32
Alex1976
Антибиотики против вируса не канают какбэ от слова совсем