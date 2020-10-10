Названы сроки отказа от ношения масок после вакцинации от COVID-19

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что после вакцинации от коронавируса снимать маску можно будет через три недели. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", – сказал он.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания. Участие в них примут около 40 тысяч человек.