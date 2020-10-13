Анна Попова оценила влияние пандемии на работу российских школ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущих условиях пандемии в России удалось организовать безопасные условия для очного обучения детей в школах. Она отметила, что это происходит практически во всех регионах.

"В значительной части субъектов Российской Федерации – в большинстве, практически во всех – у нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры и нет осложнений", – сказала Попова во время конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Она также добавила, что дети пошли в школу 1 сентября, потому что это позволила эпидобстановка.

По последним данным, в России насчитывается 1 326 178 случаев коронавируса и 22 966 смертей. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 13 868 заболевших, тем самым обновив предыдущий суточный рекорд.