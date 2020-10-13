Анна Попова оценила влияние пандемии на работу российских школ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущих условиях пандемии в России удалось организовать безопасные условия для очного обучения детей в школах. Она отметила, что это происходит практически во всех регионах.
"В значительной части субъектов Российской Федерации – в большинстве, практически во всех – у нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры и нет осложнений", – сказала Попова во время конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
Она также добавила, что дети пошли в школу 1 сентября, потому что это позволила эпидобстановка.
По последним данным, в России насчитывается 1 326 178 случаев коронавируса и 22 966 смертей. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 13 868 заболевших, тем самым обновив предыдущий суточный рекорд.
Комментарии
Она полностью права! Молодой организм быстро приспосабливается бороться с новыми вирусами. Это заложено природой! Тем более, что молодежь и так контактирует друг с другом вне стен школ и институтов.
Да уж...Анне Поповой из Москвы всю матушку-Россию видно. А школы так вообще, как под микроскопом)
Для 13.10.2020 16:34
- гость -
А ничего, что практически треть учителей болеет? И учебный процесс либо усеченный, либо классы на карантине? По-вашему, молодым организмам это на пользу?
Она полностью права! Молодой организм быстро приспосабливается бороться с новыми вирусами. Это заложено природой! Тем более, что молодежь и так контактирует друг с другом вне стен школ и институтов.
А остальным значит подыхать нужно? Так?
Я думаю, все видят, что основной всплеск заболеваемости пошел через две недели после того, как детки пошли в школу.
По 35-40 человек в запертом помещении, чего ж вы хотите...
Пока не было коронавируса - "всплескивались" ОРВИ и ОРЗ. И ничего, переболели. У страха глаза велики.
14.10.2020 08:54
- гость -
Пока не было коронавируса - "всплескивались" ОРВИ и ОРЗ. И ничего, переболели. У страха глаза велики.
Расскажите это моим соседям, у них мама умерла от ковида...