Переезжаем в лес. Где в Барнауле еще можно купить новостройку по хорошей цене

Ипотека под 6% создала на рынке недвижимости в Барнауле ажиотажный спрос. Сначала как горячие пирожки разобрали новостройки, затем начался бум на "вторичке". И если еще пару месяцев назад для выбора покупателю предлагали массу вариантов, то теперь квартиру именно под ваши запросы придется поискать. Но есть в краевой столице несколько новых жилых комплексов, где еще можно найти отличное жилье. Например, ЖК "Парковый". О том, чем же примечательны эти три дома, amic.ru рассказали в отделе продаж "Барнаулкапстроя".

"Парковый" – это новый жилой комплекс на Змеиногорском тракте рядом с санаторием "Барнаульский". Вокруг – лес. Представляете, какой вид из окон. И какой тут воздух, ведь от оживленной трассы комплекс тоже отделяет лес. Но при этом здесь есть хорошая дорога. До центра города всего километра четыре – спустились с Горы и уже все под рукой.



Комплекс стоит в отдалении от других многоэтажек, так что из своей квартиры вы будете видеть пейзажи, а не чужие окна, и ничего не будет закрывать от вас дневной свет. За тепло и горячую воду здесь отвечает собственная газовая котельная (прохладно или слишком жарко точно не будет). Дом имеет высокий класс энергоэффективности (А++), что поможет экономично расходовать все коммунальные ресурсы и не платить за них "ползарплаты". Все стены из кирпича, утеплены качественными материалами.

Район считается элитным, так что все соседи будут людьми вашего класса. Внутренняя территория дома закрыта и под охраной. Детская площадка отделена от автомобилей. Для транспорта – большая парковка.

В продаже от одно- до четырехкомнатных квартир площадью от 39 до 118 квадратных метров.

"Парковый" – первый жилой комплекс за Уралом, который стали строить с использованием эскроу-счетов. Напомним, при этой новой системе застройщик возводит объект на кредитные ресурсы банка, деньги дольщиков во время стройки хранятся на спецсчетах и передаются только после окончания работ. Для покупателя это означает 100% гарантию безопасности сделки и сдачу объекта в назначенный срок.

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

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