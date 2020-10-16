Расслабиться и победить стресс помогут телепередачи о дикой природе, заявил психолог Антон Бичун в беседе с ИА Nation News.

Эксперт предупредил, что делать это следует с осторожностью, поскольку сюжеты о природных катаклизмах могут только ухудшить настроение, особенно, когда оно и так не очень хорошее. Но иногда виды грозной природы, напротив, могут взбодрить – например, при подготовке к выполнению важной задачи.

При плохом настроении психолог рекомендует смотреть спокойные передачи – с полетом птиц, а также звуками и видами природы. Кроме того, важно прислушиваться и к своим желаниям.

"В разное время года, в разном состоянии хочется то шума леса, то моря. Многое зависит от того, где живет человек, в окружении какой природы. Даже в разные периоды суток требуется разное для релаксации. Правильно подобранное сочетание картинки, аудиосигнала и запаха может действительно снять стресс. Поэтому чрезвычайно важно прислушиваться к тому, что требует организм", – констатировал специалист.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что самой действенной "таблеткой" против депрессии является спорт. При этом вид физической активности значения не играет – главное, чтобы человек нагружал мышцы.