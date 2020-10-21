Зрители возмутились поведением Насти Ивлеевой в "Орле и решке"

Зрители шоу "Орел и решка" раскритиковали ведущую Настю Ивлееву за поведение в новом сезоне телепередачи. Десятки негативных комментариев появились под выпуском из Албании, размещенном на YouTube. По мнению зрителей, Ивлеева "зазвездилась".

Поклонники шоу отметили, что Ивлеева ведет себя слишком неестественно. "Нынешний образ и манера держаться не к лицу Насте"; "Как по мне, то Настя реально поймала звезду... Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась"; "Как будто личный канал Ивлеевой смотрим", – пишут комментаторы.

Ранее amic.ru писал, что телеведущая приобрела себе Lamborghini за 20 миллионов рублей. По словам Ивлеевой, о таком автомобиле она мечтала со студенчества.