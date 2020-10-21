Зрители возмутились поведением Насти Ивлеевой в "Орле и решке"

Зрители шоу "Орел и решка" раскритиковали ведущую Настю Ивлееву за поведение в новом сезоне телепередачи. Десятки негативных комментариев появились под выпуском из Албании, размещенном на YouTube. По мнению зрителей, Ивлеева "зазвездилась".
Поклонники шоу отметили, что Ивлеева ведет себя слишком неестественно. "Нынешний образ и манера держаться не к лицу Насте"; "Как по мне, то Настя реально поймала звезду... Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась"; "Как будто личный канал Ивлеевой смотрим", – пишут комментаторы.
Ранее amic.ru писал, что телеведущая приобрела себе Lamborghini за 20 миллионов рублей. По словам Ивлеевой, о таком автомобиле она мечтала со студенчества.
Комментарии
Зрители возмутились поведением Насти
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Прозрели. Да она с первого выпуска бесила своими ужимками и тупыми шуточками.
Хоспади, кого народ смотрит... Ивлеева какая то... Обычная прости.утка.
Мне Олеся нравилась.
Народ смотрит того кого может понять.
Своего же уровня.
Наверное те же кто и Дом-2 смотрит.
А это полстраны домохозяек.
просто теперь она естественная такая, это может вначале была простушка
а ведь нас предупреждали о неизвестных последствиях Кавида!!!?
13:40
- гость -
Народ смотрит того кого может понять.
Своего же уровня.
Наверное те же кто и Дом-2 смотрит.
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И что же такого плохого в Орле и Решке? Или просто выпендриться захотели?
изначально было интересно. сейчас какой то мутор уже. или просто надоело
"Никому не верьте и мне не верьте, а научитесь думать"
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