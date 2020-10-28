Уголовное дело возбудили из-за загоревшегося на остановке барнаульского подростка

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Поводом стало получение серьезных ожогов 14-летним подростком.
"По данным следствия, вечером 27 октября 2020 года вблизи остановки общественного транспорта "Опытная станция Барнаула" в селе Лебяжье трое подростков, имея при себе бутылку с бензином, допустили ее опрокидывание и попадание на одного из юношей легковоспламеняющейся жидкости", – говорится в сообщении.
Из-за неосторожного обращения с огнем одежда на подростке загорелась. С термическими ожогами 30% тела его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее информация о том, что на автобусной остановке загорелся подросток, появилась в социальных сетях. Проверкой занялась краевая прокуратура.
Комментарии
Случайно опрокинули и неосторожно подожгли?
интересно кто поверил в этот бред, маленькие убийцы должны ответить
Сейчас все будут виноваты, и школа, и полиция... Как же одни в 19.00 и без сопровождения...
Ужас какой-то
и школа, и полиция..
При чем здесь школа- сейчас каникулы
Полиция при чем, только если раньше уже были заявления на этих зверенышей
Ясно же написано... Будут проверять работу системы профилактики. А это школа и ОДН
вот что значит не сделанные вовремя три аборта, ведь не по карману эти дети их родителям
Если это умышленное действие, т.е. попытка убийства и причинения сильных страданий, не случайность, то этих малолетних преступников нужно навсегда закрыть от общества. Они не имеют права гулять на свободе и не надо рассказывать про малолетний возраст.
По ним уже видно, что это нелюди, а нелюди среди людей жить не должны.
Но, повторяю. Это только в том случае, если это предумышленное действие.
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.