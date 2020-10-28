Уголовное дело возбудили из-за загоревшегося на остановке барнаульского подростка

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Поводом стало получение серьезных ожогов 14-летним подростком.

"По данным следствия, вечером 27 октября 2020 года вблизи остановки общественного транспорта "Опытная станция Барнаула" в селе Лебяжье трое подростков, имея при себе бутылку с бензином, допустили ее опрокидывание и попадание на одного из юношей легковоспламеняющейся жидкости", – говорится в сообщении.

Из-за неосторожного обращения с огнем одежда на подростке загорелась. С термическими ожогами 30% тела его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее информация о том, что на автобусной остановке загорелся подросток, появилась в социальных сетях. Проверкой занялась краевая прокуратура.