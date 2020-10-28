Песков прокомментировал отставки в регионах во время пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это виднее самим регионам, на местах. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", – сказал Песков.

Ранее в Омске две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что в больницах их отказались принимать, сославшись на нехватку мест. После этого губернатор Омской области отстранил от должности на время проверки заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову.