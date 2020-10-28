Песков прокомментировал отставки в регионах во время пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это виднее самим регионам, на местах. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", – сказал Песков.
Ранее в Омске две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что в больницах их отказались принимать, сославшись на нехватку мест. После этого губернатор Омской области отстранил от должности на время проверки заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову.
Комментарии
Какие отставки. Бред.
вчера только писали, что ответственность местных властей будет упрощена...
но кто же мог подумать что до того что просто увольняют и всё...