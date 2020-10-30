Я у мамы инженер. Безумные решения бытовых проблем

Фото из открытых источников

"Я у мамы инженер" – своеобразный мем интернета, которым можно описать все безумие человеческой находчивости. А ведь 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают инженеры-механики. Профессия значимая и востребованная. Инженер – это даже не специальность, а склад ума. Нашей ироничной фотоподборкой мы никого не хотим обидеть, а лишь поднять настроение, в том числе и тем, кто действительно разбирается в сложных механизмах.