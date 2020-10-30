Я у мамы инженер. Безумные решения бытовых проблем

Фото из открытых источников
"Я у мамы инженер" – своеобразный мем интернета, которым можно описать все безумие человеческой находчивости. А ведь 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают инженеры-механики. Профессия значимая и востребованная. Инженер – это даже не специальность, а склад ума. Нашей ироничной фотоподборкой мы никого не хотим обидеть, а лишь поднять настроение, в том числе и тем, кто действительно разбирается в сложных механизмах.
Комментарии
Несчастные люди. Ни зарплаты достойной, ни уважения на работе от начальства... Одни упрёки от умников, которые принимают решения, которые обсуждали с тобой, но решили по своему, по-начальственному. Не всегда, конечно, но частенько Не на тех учились...
30.10.2020 08:49
User
А ты, на "того" учился?
в редакцию амика интернет провели?
Я как раз из этих самых) - инженер. Очень показательный армейский анекдот: после победы генерал раздаёт всем поощрения, артиллеристам, сапёрам, пехоте... Связисты! Ну а этих - не наказывать
Ничего "безумного" в некоторых решениях нет.