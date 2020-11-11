Барнаульца оштрафовали за оскорбление детей

Жителя Барнаула наказали за оскорбление чести и достоинства детей. Мужчина отделался штрафом, размер которого не уточняется.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Горожанин шел домой и увидел играющих детей. Мужчина решил, что детвора сильно шумит. Кроме того, у него был конфликт с родителями одного из детей. Все это вылилось в то, что горожанин накричал на ребятишек и выразился в их адрес бранными словами. При этом на замечания взрослых мужчина не реагировал.

Родители ребенка написали заявление в прокуратуру, после чего дело оказалось в суде, пишет "МК на Алтае".

Ранее amic.ru сообщал о 30-летнем жителе Бийска, который на детской площадке украл смартфон у семилетнего ребенка.